Desvelan cuánto cobra un cura en España: « Tienen todo pagado»

¿Cuánto dinero cobra un cura? Es una pregunta que seguro se han hecho muchas personas. Se trata de un dato que no es fácil de conocer. Ahora, en una entrevista publicada en 'Animales Humanos', un Podcast de entrevistas presentado por Ibai Vegan, se desvelado esta incógnita.

Hay que tener en cuenta que existen varios tipos de religiosos y que no todos cobran lo mismo. Así lo ha remarcado en una entrevista reciente, Frank Suárez Minaya, un sacerdote peruano ubicado en Valencia que triunfa en redes sociales. Surárez diferenció entre curas religiosos y diocesanos. «Al ser parte de una congregación, tienen todo pagado», asegura, en referencia a los primeros. Estos sacerdotes no tienen «nada a su nombre. Ni la tarjeta de crédito, ni el móvil, ni el coche. Todo es de la congregación».

En cambio, los curas diocesanos, como Frank Suárez Minaya, si tiene un sueldo asignado por su trabajo a la iglesia. Aunque, no todos los sacerdotes cobran lo mismo. «Depende del territorio. Yo ahora estoy aquí en España, en Valencia, y soy propietario de mis bienes», sostiene.

«No me puedo dedicar a actividades económicas y no puedo meterme en política porque se asumen responsabilidades que no tienen que ver con lo mío», declara.

Asimismo, Frank ha revelado cuál es el salario de estos curas. «Es el mínimo, que es de 1.088 euros más o menos. Con eso vives», señala.

