El desolador vídeo con el que una protectora de animales denuncia que han matado a uno de sus perros

AIDA ORTÍZ Viernes, 9 agosto 2019, 11:12

«¡Han asesinado a nuestro pequeño bebé!¡Estamos destrozadas!». Con estas palabras la Asociación Tara, protectora de animales de Baeza (Jaén) ha publicado un vídeo desolador en Facebook, en el que muestra a uno de sus perros sin vida, para denunciar su asesinato y lanzar un mensaje al responsable o responsables de su muerte.

Según indica en el vídeo una de las responsables de la protectora, de una forma desconsolada, alguien entró en la protectora, puso veneno en un trozo de pan y cumplió «su venganza». Y es que la mujer afirma que se encontraba amenazada por algunas personas por el hecho de recoger perros y sacarlos del abandono. Miko murió a consecuencia de una hemorragia.

Con unas duras palabras, la mujer se dirige al asesino de su perro y le amenaza con «pisarle la cabeza» si descubre su identidad. Además, con el cadáver del perro en brazos, la mujer asegura que se dispone a realizar una necropsia y a denunciar lo sucedido a las autoridades, para que tomen medidas y encuentren a los culpables. Los mensajes de apoyo no han tardado en llegar.

Horas después, la asociación ha publicado en Facebook un mensaje dirigido a su querido Miko, el perro asesinado: «Lo veis? Es el, Miko. Ahora no hay dolor, es todo paz y tranquilidad. Ahora me ves desde otro lugar, no te puedo acariciar, pero te noto tan cerca. Me miras riéndote, me persigues buscando una caricia, no puedo ser mas feliz. Cariño, aunque no te vea te siento, sigue siendo el ángel inocente y feliz que eras en la tierra, eso nadie ya te lo podrá arrebatar. Te queremos bebe Miko».