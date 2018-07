Descubren grandes beneficios en el aroma del Aceite de Oliva Virgen Extra para la digestión

Un equipo de investigadores de Jaén ha estudiado los compuestos volátiles del aroma del aceite de oliva Y. G. Jueves, 26 julio 2018, 20:10

Los beneficios del Aceite de Oliva Virgen Extra son conocidos por todos, es una parte fundamental de nuestra dieta mediterránea. Por esta razón empresas que se encargan de la distribución de este producto tienen un gran renombre e importancia, como es el caso de la granadina Maeva. Sin embrago, lo que se desconocía era el poder del aroma del aceite, algo sobre lo que se han hecho nuevos hallazgos.

Ha sido un equipo de investigadores del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Mengíbar, en Jaén, los que han llevado a cabo este proyecto pionero. En él han descrito cuáles son los elementos volátiles responsables del aroma del aceite de oliva virgen extra que persisten durante el proceso de digestión hasta el intestino, según se explica en el artículo de la revista 'Journal of the Agricultural and Food Chemistry'.

Tras analizar qué ocurre con cada uno de estos elementos en cada una de las etapas de la digestión, han llegado a la conclusión de que algunos son metabolizados, peor otros llegan a alcanzar el intestino delgado donde o son absorbidos o llegan hasta el colon, donde también pueden ser absorbidos por la flora bacteriana intestinal o podrían ejercer un efecto beneficioso. Aún se desconocen los efectos exactos, pero se espera que estos componentes tengan un gran potencial saludable en cuanto a la digestión se refiere.