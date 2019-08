Descubren 526 dientes en la boca de un niño de siete años El pequeño acudió al hospital por una hinchazón en la mandíbula, sin esperar que el origen de la hinchazón radicase en la existencia de múltiples dientes rudimentarios IDEAL Jueves, 1 agosto 2019, 17:45

P. Ravindran es un niño de 7 años residente en India, con una afección muy poco común: los dentistas han descubierto en su boca un total de 526 dientes, que le fueron extraídos el pasado 11 de julio en el Hospital Saveetha. Según explican los profesionales, se trata de una enfermedad que podría tener su origen en la genética o en factores ambientales.

La familia del pequeño acudió con él al hospital por una hinchazón considerable en la parte derecha de la mandíbula. Los dentistas procedieron a hacerle una radiografía, sin esperar que el origen de la hinchazón radicase en la existencia de múltiples dientes rudimentarios. Al parecer, la radiografía mostraba una especie de bolsa en la que se amontonaban las piezas dentales.

Según publica The New Indian Express, los profesionales tardaron unas 5 horas en extraer los dientes de la boca del pequeño. «Aunque no se conoce la causa de la enfermedad, la genética podría ser una de las razones. El medio ambiente también podría desempeñar un papel importante. Hemos realizado un estudio para ver si la radiación de las torres de telefonía móvil influye», explica el Dr. Pratibha Ramani, profesor y jefe del Departamento de Patología Oral y Maxilofacial.

Tras la extracción, el niño podrá seguir una vida normal, sin que la extraña afección afecte a su crecimiento. No obstante, es posible que en un futuro sea necesario ponerle implantes.