Descubre 10 villancicos famosos, clásicos y populares para cantar esta Nochebuena y Navidad: letras y vídeos Para ir entonando de cara a esta Navidad, os proponemos los villancicos más populares y sus correspondientes letras

La Navidad ya está aquí, con los alumbrados navideños en las ciudades, los comercios han lanzado sus campañas para los regalos de Reyes y los villancicos suenan en cada rincón de los centros urbanos, animando a las personas que pasean por sus calles en busca de ambiente navideño.

Esos mismos villancicos son los que después, durante las reuniones familiares y de amigos en estas fiestas, se entonan en cada hogar para pasar un buen rato con los seres queridos. Los hay para todos los gustos: divertidos, entrañables, tradicionales… Y para ir entonando de cara a esta Nochebuena, os proponemos los villancicos más populares y sus correspondientes letras.

1 Tamborilero

El tamborilero es uno de los villancicos más populares y narra la historia de un niño que se gana la vida tocando el tambor y que decide visitar al niño Jesús el día de su nacimiento. Su regalo no es otro que una canción que interpreta con su tambor.

El camino que lleva a belén

Baja hasta el valle que la nieve cubrió

Los pastorcillos quieren ver a su rey,

Le traen regalos en su humilde zurrón

Al redentor, al redentor.

Ha nacido en un portal de belén el niño dios.

Yo quisiera poner a tus pies,

Algún presente que te agrade, señor.

Más, tú ya sabes que soy pobre también,

Y no poseo más que un viejo tambor,

Viejo tambor, viejo tambor.

En tu honor frente al portal tocaré,

Con mi tambor.

El camino que lleva a belén,

Yo voy marcando con mi viejo tambor.

Nada mejor hay que yo pueda ofrecer,

Su ronco acento es un canto de amor,

Al redentor, al redentor.

Cuando dios me vio tocando ante el,

Me sonrió.

2 Campana sobre campana

Campana sobre campana es también uno de los más conocidos en España y narra la alegría de Belén, el lugar de nacimiento de Jesús, ante la llegada de este Mesías al mundo. Se trata de uno de los villancicos de origen español más traducidos del mundo.

Campana sobre campana,

y sobre campana una,

asómate a la ventana,

verás el Niño en la cuna.

Belén, campanas de Belén,

que los Ángeles tocan

qué nueva me traéis?

Recogido tu rebaño

a dónde vas pastorcillo?

Voy a llevar al portal

requesón, manteca y vino.

Belén, campanas de Belén,

que los Ángeles tocan

qué nuevas me traéis?

Campana sobre campana,

y sobre campana dos,

asómate a esa ventana,

porque ha nacido Dios.

Belén, campanas de Belén,

que los Ángeles tocan

qué nuevas me traéis?

Campana sobre campana,

y sobre campana tres,

en una Cruz a esta hora,

el Niño va a padecer.

Belén, campanas de Belén,

que los ángeles tocan

qué nueva me traéis?

Navidad, Navidad

Navidad, Navidad

Hoy es Navidad.

Con campanas este día

Hay que festejar

Navidad, Navidad

Porque ya nació

ayer noche, Nochebuena,

El niñito Dios.

3 Arre borriquito

Arre borriquito fue compuesta entre 1925 y 1930 y, al parecer, tiene un origen militar y narra el camino hacia Belén y las prisas por llegar a tiempo al nacimiento del niño Jesús.

En la puerta de mi casa

voy a poner un petardo,

«pa» reírme del que venga,

a pedir el aguinaldo.

Pues si voy a dar a todo,

el que pide en Nochebuena,

yo si que voy a tener,

que pedir de puerta en puerta.

Arre borriquito, arre burro arre,

anda más deprisa que llegamos tarde.

Arre borriquito vamos a Belén,

que mañana es fiesta

y al otro también.

Que el que quiera comer pan

que no venga a mi cena

en el portal de Belén

la Virgen es panadera.

Pues si voy a dar a todo,

el que pide en Nochebuena,

yo si que voy a tener,

que pedir de puerta en puerta.

Arre borriquito, arre burro arre,

anda más deprisa que llegamos tarde.

Arre borriquito vamos a Belén,

que mañana es fiesta

y al otro también.

En el cielo hay una Estrella,

que a los Reyes Magos guía,

hacia Belén para ver,

a Dios hijo de María.

Cuando pasan los monarcas,

sale la gente al camino,

y a Belén se van con ellos,

para ver al tierno Niño.

Arre borriquito, arre burro arre,

anda más deprisa que llegamos tarde.

Arre borriquito vamos a Belén,

que mañana es fiesta

y al otro también.

4 Los peces en el río

Los peces en el río, de origen desconocido, es uno de los más famosos y uno de los más tradicionales de nuestro país, de hecho, son pocos los países que comparten con los españoles este tradicional villancico.

La Virgen se está peinando

entre cortina y cortina

los cabellos son de oro

y el peine de plata fina.

Pero mira cómo beben los peces en el río

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Virgen está lavando

y tendiendo en el romero

los pajaritos cantando

y el romero floreciendo.

Pero mira cómo beben los peces en el río

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios Nacer.

La Virgen se está peinando

entre cortina y cortina

los cabellos son de oro

y el peine de plata fina.

Pero mira cómo beben los peces en el río

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido

Beben y Beben y vuelven a Beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer.

5 La Marimorena

La Marimorena es un villancico muy castizo, puesto que su historia está ambientada en una taberna madrileña del siglo XVIII llamada «María, la morena». Al parecer, en 1702, un alboroto muy festivo que se desarrollaba en la taberna interrumpió una importante ceremonia religiosa, de ahí el concepto de «armar la marimorena». El villancico surge de la mezcla de este concepto con la llamada «moreneta».

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande que es la Nochebuena

En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna

la Virgen y San José, y el Niño que está en la cuna

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande que es la Nochebuena

Y si quieres comprar pan más blanco que la azucena

en el portal de Belén la Virgen es panadera

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande que es la Nochebuena

Un pastor comiendo sopas en el aire divisó

un ángel que le decía ha nacido el Redentor

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande que es la Nochebuena

De Oriente salen tres Reyes para adorar al Dios Niño

una estrella les guiaba para seguir el camino.

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande que es la Nochebuena

A esta puerta hemos llegado

cuatrocientos en cuadrilla

si quieres que nos sentemos

saca cuatrocientas sillas

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande que es la Nochebuena

Saca una para mi

y otra «pa» mi compañero

y los que vengan detrás

que se sienten en el suelo

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande que es la Nochebuena

En el portal de Belén

han entrado los ratones

y al bueno de San José

le han roido los calzones

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande que es la Nochebuena

En el Portal de Belén hay un hombre haciendo gachas

con la cuchara en la mano repartiendo a las muchachas

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande que es la Nochebuena

Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece,

se ha metido en el Portal y en Su rostro resplandece.

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande que es la Nochebuena

En el Portal de Belén hacen Luna los pastores

para calentar al niño que ha nacido entre las flores.

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande que es la Nochebuena

6 We Wish You a Merry Christmas

We Wish You a Merry Christmas (Te deseamos Feliz Navidad) es un villancico anónimo cuyo origen se remonta a la Inglaterra del siglo XVI. Aunque no es en español, en los últimos años se ha popularizado entre los jóvenes.

We wish you a Merry Christmas,

We wish you a Merry Christmas,

We wish you a Merry Christmas,

And a Happy New Year.

Good tidings to you,

And all of your kin,

Good tidings for Christmas,

And a Happy New Year.

We all know that Santa's coming,

We all know that Santa's coming,

We all know that Santa's coming,

And soon will be here.

Good tidings to you,

And all of your kin,

Good tidings for Christmas,

And a Happy New Year.

We wish you a Merry Christmas,

We wish you a Merry Christmas,

We wish you a Merry Christmas,

And a Happy New Year.

7 El burrito sabanero

El burrito sabanero tiene su origen en Venezuela, aunque en los últimos años se ha popularizado en España.

Con mi burrito sabanero

voy camino de Belén,

con mi burrito sabanero

voy camino de Belén,

Si me ven, si me ven voy camino de Belén

si me ven, si me ven voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero,

el lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven voy camino de Belén

Si me ven, si me ven voy camino de Belén

En mi burrito voy cantando,

mi burrito va trotando,

En mi burrito voy cantando

mi burrito va trotando

Si me ven, si me ven voy camino de Belén

si me ven, si me ven voy camino de Belén

duki duki duki duki,duki duki duki

da apurate mi burrito que ya vamos a llegar

duki duki duki duki,duki duki duki duu

apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús

Con mi burrito sabanero

voy camino de Belén

con mi burrito sabanero

voy camino de Belén

Si me ven, si me ven voy camino de Belén

si me ven, si me ven voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero,

el lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven voy camino de Belén

si me ven, si me ven voy camino de Belén

En mi burrito voy cantando,

mi burrito va trotando,

En mi cuatrico voy cantando

mi burrito va trotando

Si me ven, si me ven voy camino de Belén

si me ven, si me ven voy camino de Belén

duki duki duki duki,duki duki duki da

apúrate mi burrito que ya vamos a llegar

duki duki duki duki duki duki duki duu

apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús.

Con mi burrito sabanero

voy camino de Belén

con mi burrito sabanero

voy camino de Belén

Si me ven, si me ven voy camino de Belén

si me ven, si me ven voy camino de Belén

Si me ven, si me ven voy camino de Belén

si me ven, si me ven voy camino de Belén.

8 Blanca Navidad

Blanca Navidad es una canción escrita por Irving Berlín e interpretado por Bing Crosby, quien logró con este villancico entrar en el Libro Guiness de los Récords por el sencillo más vendido de todos los tiempos

Oh Blanca Navidad,

sueño y con la nieve alrededor,

blanca es mi primera

y es mensajera de paz y de puro amor

Oh Blanca Navidad, nieve

un blanco sueño y un cantar

Recordar tu infancia podrás

al llegar la blanca navidad.

Oh Blanca Navidad, sueño

y con la nieve alrededor,

blanca es mi primera

y es mensajera de paz y de puro amor.

Oh Blanca Navidad, nieve

un blanco sueño y un cantar,

recordar tu infancia podrás

al llegar la blanca navidad

9 Noche de paz

Noche de paz es uno de los más extendidos por todo el mundo y tiene su origen en el poema de un sacerdote austriaco, que le puso música a su escrito tras darse cuenta de que el órgano no funcionaba, justo antes de la Misa del Gallo. Actualmente, se encuentra traducido a más de 300 idiomas.

Noche de paz, noche de amor,

Todo duerme en derredor.

Entre sus astros que esparcen su luz

Bella anunciando al niñito Jesús

Brilla la estrella de paz

Brilla la estrella de paz

Noche de paz, noche de amor,

Todo duerme en derredor

Sólo velan en la oscuridad

Los pastores que en el campo están;

Y la estrella de Belén

Y la estrella de Belén

Noche de paz, noche de amor,

Todo duerme en derredor;

sobre el santo niño Jesús

Una estrella esparce su luz,

Brilla sobre el Rey

Brilla sobre el Rey.

Noche de paz, noche de amor,

Todo duerme en derredor

Fieles velando allí en Belén

Los pastores, la madre también.

Y la estrella de paz

Y la estrella de paz

10 Ay del chiquirritín

Ay del chiquirritín es uno de los villancicos más populares en nuestro país. Su letra describe la estampa del niño Jesús en el pesebre, tras el alumbramiento de María.

Ay del chiquirritín chiquirriquitín

metidito entre pajas

Ay del chiquirritín chiquirriquitín

queridin, queridito del alma.

-Entre un buey y una mula Dios ha nacido

y en un pobre pesebre lo han recogido.

Ay del chiquirritín chiquirriquitín

metidito entre pajas

Ay del chiquirritín chiquirriquitín

queridin, queridito del alma.

-Por debajo del arco del portalico

se descubre a María, José y al Niño.

Ay del chiquirritín chiquirriquitín

metidito entre pajas

Ay del chiquirritín chiquirriquitín

queridin, queridito del alma.

-No me mires airado, hijito mío