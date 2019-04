El desconocido hueso que provoca que te duela la rodilla Fabella grande (izquierda), mediana (centro) y pequeña (derecha) en las rodillas derechas de tres mujeres . / Michael Berthaume/Imperial College London Conocido como fabella, se consideraba perdido por la evolución hasta que se ha apreciado un incremento en su incidencia en el último siglo Á.L. Martes, 23 abril 2019, 12:29

El Imperial College London podría tener la respuesta a los dolores que muchas personas padecen diariamente en sus rodillas: podrían estar íntimamente relacionados con un hueso desaparecido por la evolución del ser humano que en los últimos tiempos ha resurgido. Según la investigación de esta institución, el hueso conocido como fabella, podría ser el origen de las molestias

La fabella es un hueso minúsculo que se encuentra en la rodilla escondido detrás de un tendón. Su existencia en el cuerpo humano se consideraba extinguida por la mera evolución física desde la antigüedad. Sin embargo, la investigación del Imperial College London ha descubierto que en el último siglo ha reaparecido cada vez con mayor importancia.

De 1918 a 2018 la tasa de aparición de este hueso en cuerpos humanos se ha multiplicado por tres. Una estadística que se extrae de la revisión de casi 30.000 rodillas individuales en 27 países. Dicha muestra certifica que en 1918 la fabella estaba en apenas un 11,2% de la población y que hoy en día ya está presente en cerca del 40%.

Dadas las circunstancias y los datos que se aportan, la fabella podría estar detrás de buena parte de los dolores de dicha articulación que sufre una parte de la sociedad. Al estar presente en la rodilla podría estar provocando dolor por fricción o simplemente por estar ubicado en este punto del cuerpo.

En cualquier caso, la fabella es un hueso sesamoideo desconocido. La ciencia apenas ha podido estudiarlo dado que se consideraba extinguido. De ahí que no se sepa a ciencia cierta qué tipo de afección puede tener en el cuerpo humano. Motivo por el que no se descarta que esté tras el dolor de esta articulación que padecen muchas personas que no han tenido que sufrir necesariamente un golpe en sus rodillas.