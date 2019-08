Desalojan una de las Torres Kio por un accidente: «Casi me aplasta» El edificio ha tenido que ser evacuado por la caída de una plataforma de limpieza que casi alcanza a los viandantes R. I. Viernes, 2 agosto 2019, 13:12

Las emblemáticas Torres Kio de Madrid, situadas en pleno Paseo de la Castellana, han sido objeto de un incidente en la mañana de este viernes. Uno de los edificios ha tenido que ser desalojado tras caer al vacío la góndola de limpieza desde la azotea. Afortunadamente, a pesar de que había un operario de limpieza y varios viandantes en la zona, no ha habido que lamentar ningún tipo de heridos.

Un joven que se encontraba en la zona ha publicado en su cuenta personal Twitter que ha estado cerca de ser aplastado por la góndola, pero que gracias a un hombre que le ha gritado, ha podido apartarse a tiempo.

«Esto es lo que casi me aplasta esta mañana en las #TorresKio. No he podido ni agradecer al señor con traje que nos ha gritado para que nos apartasemos. Si lee esto ¡Mil gracias!», ha declarado el usuario, adjuntado las imágenes del suceso.

Los Bomberos, junto con la Policía, ya han acordonado la zona y están actuando sobre el lugar para que la torre pueda ser reabierta a la mayor brevedad posible.