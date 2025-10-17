Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Denunciados dos hombres por matar a palos a un perro

Uno de ellos contrató al otro como sicario para que acabara con su animal

J.M.L.

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:11

Comenta

La Guardia Civil de Guadalajara ha denunciado a dos hombres de 40 y 49 años y de nacionalidad española por un presunto delito de maltrato ... animal por haber matado a palos a un perro que pertenecía a uno de ellos. Los agentes descubrieron lo que había ocurrido después de que una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil se dirigieran a auxiliar al conductor de un vehículo que se encontraba detenido en la carretera GU-921, en el término municipal de Horche (Guadalajara).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  2. 2 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  3. 3 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  4. 4 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  5. 5 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  6. 6

    La investigación del Picasso desaparecido rumbo a Granada llega a Deifontes
  7. 7 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  8. 8 La conexión Granada-Nantes comenzará el 18 de diciembre con vuelos desde 27 euros para Navidad
  9. 9 La abuela centenaria de un pueblo de Granada que recogía aceitunas por tres pesetas y media al día
  10. 10 El restaurante más pequeño de Granada se hace grande

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Denunciados dos hombres por matar a palos a un perro

Denunciados dos hombres por matar a palos a un perro