Denunciada una camionera que amamantaba a su bebé mientras conducía

La mujer, que no utilizaba ningún sistema de retención infantil, pagó al contado las multas y continuó su ruta tras dejar al pequeño con unos familiares

EFE Pamplona

Viernes, 24 agosto 2018, 10:28

La Policía foral ha denunciado a una mujer por varias irregularidades, después de ser sorprendida amamantando a su bebé mientras conducía un camión por la Autovía del Ebro, a la altura de la localidad navarra de Tudela.

Según ha informado el cuerpo autonómico, los agentes recibieron el aviso de un conductor que afirmaba haber visto en esa carretera un camión que circulaba irregularmente y cuya conductora portaba un niño en brazos. Los agentes localizaron el vehículo, un semirremolque con matrícula extranjera, ocupado por la conductora y un bebé, que no utilizaba ningún sistema de retención infantil, de forma que la mujer reconoció a los policías que circulaba dando el pecho a su hijo. Además, conducía con cortinillas que tapaban completamente las ventanillas laterales de la cabeza tractora, lo que le impedía una adecuada visibilidad del entorno del vehículo.

En ese momento, los policías redactaron sendas denuncias por incumplir el artículo 117.3 del Reglamento General de Circulación (no emplear el correspondiente sistema de retención infantil) y el artículo 19.1 de la misma norma (por utilizar las cortinillas, que impedían la visibilidad de la conductora sobre la vía). Finalmente, unos familiares acudieron a hacerse cargo del bebé, la mujer pagó al contado las denuncias y continuó su ruta. Las mismas fuentes señalan que los agentes no habían sido testigos de la falta de atención a la conducción al amamantar al bebé, por lo que no fue denunciada por este concepto.