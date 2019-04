Dentro y fuera de la realidad: ¿qué hay en esta curiosa exposición?

«Standing in the middle of nowhere / wondering how to begin / lost between tomorrow and yesterday / between now and then». (De pie en medio de la nada / preguntándome cómo empezar / perdido entre mañana y ayer / entre ahora y entonces). Es el inicio de 'Do It Again', un tema de los Kinks sobre lo pesada que se pone a veces la vida, tan bien cantado por Ray Davies. Qué tendrá que ver con esta foto, con la que es posible admirar la perfección de la ley de la reflexión, la simetría, la repetición infinita... Puede sentirse en carne propia dentro del caleidoscopio de 'Espejos: dentro y fuera de la realidad', exposición que CosmoCaixa Barcelona propone para recordar lo que estos artilugios han aportado a la Humanidad. Telescopios para explorar nebulosas, retrorreflectores en la trasera de la bicicleta o simplemente lo que nos permite vernos la cara al despertar en uno de esos malditos días... Cuando la repetición infinita supone la rutina que asfixia alrededor, la simetría se busca y no se encuentra y la reflexión es eso que hay que hacer cada mañana si se busca un motivo para abandonar la cama. «Día tras día me levanto y me digo, vamos, hazlo de nuevo». Si lo canta Ray...