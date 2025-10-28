El demoledor informe de la OCU sobre las barritas de cereales: «No tan saludables como crees» Se presentan como una alternativa saludable para comer entre horas pero sus valores nutricionales son deficientes

Son un recurso rápido para matar el hambre a media mañana o por la tarde. Muchas vienen en envases en las que se anuncian sus beneficios para la salud y su escaso aporte calórico como reclamo para aquellos que se preocupan por el peso. Pero las barritas de cereales no son tan sanas como parece. Así lo dice el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios.

La OCU ha estudiado el etiquetado de 105 barritas de distintos tipos: solo cereales, cereales con chocolate, con frutos secos, con fruta... o combinando estos ingredientes entre sí.

Apunta que se trata de barritas que se usan como tentempié, no son las barritas sustitutivas de comida que se utilizan en las dietas de adelgazamiento y que deben cumplir una serie de requisitos nutricionales, ni tampoco las barritas energéticas, o incluso proteicas, dirigidas a los deportistas.

En esta ocasión se han centrado en las clásicas barritas que se encuentran en el súper junto a las galletas y otros alimentos procesados. Sus ventajas son la comodidad, la fácil conservación o portabilidad. Pero ¿son tan nutritivas o saludables como pretenden hacer creer al cliente? «La verdad es que no, y lo sabemos porque hemos revisado la composición de estos productos para dar una valoración en nuestra Escala Saludable», sentencia la OCU.

«Si recurres habitualmente a este tipo de snacks, debes saber que no es una buena idea: aunque hay diferencia entre la composición nutricional de unos productos y otros, muchos se pasan de azúcar, algunos (los de chocolate) tienen demasiada grasa y, en general, coinciden que se trata de alimentos con un alto grado de procesamiento», resume la OCU.

Sustitutivo de la comida

Además, un análisis comparativo de ocho marcas de barritas realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que, aunque cumplen los estándares técnicos, su calidad nutricional deja bastante que desear. La mayoría presentan niveles elevados de azúcares y grasas saturadas, y su efecto saciante es limitado.

En la degustación realizada por 202 consumidores, las barritas más apreciadas por su sabor -destacan las de chocolate en este apartado- resultaron ser las menos recomendables desde el punto de vista nutricional. Productos de marcas conocidas como Bimanan, Optifast o Bicentury destacan por su sabor agradables y dulce, pero ofrecen un perfil nutricional desequilibrado.

La OCU recuerda que una pérdida de peso saludable debe ser progresiva y sostenible, entre 2 y 4 kilos al mes, más no es aconsejado. Insiste en que estas barritas no pueden sustituir en ningún caso a las comidas principales, en todo caso ser un complemento. Antes de recurrir a sustitutivos, conviene revisar los hábitos alimentarios: evitar las calorías vacías de refrescos o alcohol, reducir el picoteo entre horas y mantener horarios regulares de comida.