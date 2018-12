Apuros para la industria española de armamento Operarios de Navantia trabajan en la estructura de la nueva generación de sumergibles para la Armada española. :: r. c. Una fragata hundida en Noruega ha puesto en apuros a la industria española de armamento. La competencia en el sector es implacable y no siempre juega limpio JAVIER GUILLENEA Jueves, 27 diciembre 2018, 01:04

Se hundió una fragata en Noruega y saltaron las alarmas en España. El pasado 8 de noviembre, la 'Helge Ingstad' navegaba por el canal de acceso al puerto de Bergen a 17 nudos, una velocidad excesiva a decir de los expertos, cuando chocó contra un petrolero. El buque militar se fue a pique rápidamente, casi con la misma celeridad con que las autoridades noruegas difundieron un informe preliminar sobre las causas del hundimiento. Con la fragata aún bajo el agua, los expertos habían llegado a la conclusión de que todo se debía a un grave fallo en el diseño del barco que afectaba a su estanqueidad y advertían de que este error podría afectar a las otras cuatro fragatas del mismo tipo en poder de la Armada noruega. Otras voces rechazaron esta explicación precipitada del siniestro y lo achacaron a un error humano, pero el daño ya estaba hecho. Para alborozo de la competencia, durante días se habló de lo fácilmente que se hundían unos buques militares fabricados por una empresa española: Navantia.

En el extranjero, el mundillo del sector del armamento se frotaba las manos pensando en los pedidos que le podían caer si el grupo público español comenzaba a perder clientes. Dentro de nuestras frontera, por el contrario, lo que hubo fue esa especie de constatación tan obstinadamente nuestra de que lo que fabrican los demás es mejor que lo que producimos nosotros. Hay varios precedentes. El más mediático es el del submarino que solo sabe hundirse una vez porque no vuelve a salir a la superficie. En 2012 se comprobó que el primero de los cuatro sumergibles S-80 encargados por el Gobierno a Navantia no podía flotar porque estaba mal diseñado. Subsanar el fallo de la embarcación, cuya botadura está prevista para 2020, costó casi 2.000 millones de euros y un ridículo internacional. La prensa extranjera se hizo eco de la noticia y habló de un «revés de ingeniería», mientras que el embajador adjunto de Rusia en la ONU, Dmitry Polyanskiy, se mofó de España con el siguiente comentario en Twitter: «Una cadena de errores de cálculo interesante. Nunca imaginé que esto podría pasar en una Armada moderna».

Entre 2014 y 2015, Navantia entregó a Australia el 'HMAS Canberra' y el 'HMAS Adelaide', dos portaeronaves que se han convertido en los buques insignia de la Armada del país de los canguros. Ambas embarcaciones, basadas en el español LHD 'Juan Carlos I' y en cuya construcción también intervinieron Siemens y BAE, sufrieron dos años después averías en su sistema de propulsión que pusieron en la picota a la compañía.

Carlos Delgado Analista «No somos tan malos. Nuestra imagen en el exterior es buena» Enrique R. Fagúndez IIE «No se puede desechar que haya juego sucio para lograr contratos» Jaime de Rábago Patronal Tedae «En estos mercados globales, la competencia es feroz»

Muchos medios de comunicación australianos echaron la culpa a España, aunque también hubo quien dijo que alguien había llenado los depósitos de los HMAS con un combustible equivocado. La polémica llegó en un mal momento para Navantia, que optaba a hacerse con un contrato para construir para Australia nueve fragatas antisubmarinas por un valor de más de 22.232 millones de euros. El encargo se lo llevó la multinacional británica BAE Systems.

En un sector tan competitivo como el de la defensa, donde un pedido puede garantizar la carga de trabajo de una empresa durante años y el mantenimiento de miles de empleos, el más mínimo error del rival, convenientemente amplificado, puede convertirse en un arma de destrucción masiva. «En el complejo mundo de la fabricación y suministro de sistemas de armas, subsistemas, conjuntos o elementos, cualquier noticia negativa que se produzca en relación con los mismos puede dañar el prestigio de la industria de defensa y seguridad de un país», señala Enrique Rodríguez Fagúndez, presidente del Comité de Tecnologías de la Defensa del Instituto de la Ingeniería de España (IIE). Para Jaime de Rábago, presidente de Tedae, la patronal de empresas tecnológicas de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio, «es evidente que cada país defiende sus intereses y sus empresas, así como que la competencia en estos mercados globales es feroz».

Intereses geopolíticos

Sí, la competencia es implacable y depende también de elementos geopolíticos contra los que es difícil luchar. En octubre, BAE Systems, junto con Lockheed Martin, se hizo con un contrato de más de 45.000 millones de dólares por quince fragatas destinadas a la Marina canadiense. En este caso pudo más la cercanía cultural que los criterios técnicos, ya que la oferta de la firma española era mejor tecnológicamente. «Con el 'Brexit' hay empresas británicas que están empujando porque ven que se quedan sin mercado en Europa», afirma el analista de Defensa Carlos Delgado Fernández. Es en este contexto donde sitúa «la aparición en los últimos dos o tres años de noticias mediáticas interesadas que benefician a los británicos y perjudican al resto».

«¿Cómo es posible que en el caso de la fragata accidentada en Noruega exista un informe preliminar cuando todavía no se ha sacado del agua?», se pregunta Delgado Fernández. Una posible respuesta la ofrece Rodríguez Fagúndez, quien señala que, «aunque es difícil determinar qué intereses están detrás de la difusión intensa de noticias sin confirmar, como es el caso del incidente de la fragata, no se puede desechar la hipótesis de que alguien esté haciendo juego sucio para conseguir la adjudicación de contratos». «Al carecer de información fidedigna -añade-, no se puede asegurar que esto haya sido lo que ha ocurrido, por lo que solo se puede aventurar como una de las hipótesis a las que achacar la campaña especulativa de información internacional».

Hasta el momento, los datos más fidedignos son los que dibujan en España un sector que no se halla en lo más alto, pero que sabe defenderse. «No somos tan malos. Nuestra imagen en el extranjero es buena; no ocupamos el 'top ten' pero estamos ahí, tenemos empresas punteras que están a la orden del día. En construcción naval militar somos buenos. Navantia fue la primera empresa que fabricó un portaaviones para una Armada extranjera, la de Tailandia», afirma Carlos Delgado Fernández.

Según datos de Tedae referidos a 2017, la industria española de defensa facturó 5.379 millones de euros, con un crecimiento sostenido del 7% a lo largo de los últimos años. El 80% del negocio procede de la exportación, emplea a casi 23.000 trabajadores y su actividad supone el 2,8% de todo el PIB industrial español. El principal destino de sus exportaciones fue Europa (el 84,7% del total), seguido de Oriente Medio y Norte de África (8,2%) y América Latina (3,6%). «Nuestra industria disfruta actualmente de una sólida posición en el mercado internacional gracias a una continua y decidida apuesta por la innovación», dice Jaime de Rábago.

Aviones y barcos

Por segmentos, la palma se la lleva el sector aeronáutico, con el 68% de las ventas. En España se sigue construyendo el Airbus 295, un avión de transporte militar que ha sido vendido en numerosos países. La ingeniería española también está presente en el avión de combate Eurofighter Typhoon y el de transporte A400M, que fue ensamblado en la planta de EADS en Sevilla. Además, la pértiga de repostaje del A-320 MRTT, considerado el mejor avión del mundo de reabastecimiento en vuelo, ha sido desarrollada totalmente en nuestro país.

«En los sistemas navales se ha creado una base industrial y tecnológica competitiva a nivel internacional», sostiene Rodríguez Fagúndez. Pese a los reveses de imagen provocados por la fragata hundida en Noruega y el submarino que no flotaba, y a pesar de la pérdida de sustanciosos contratos, la industria española ha estado y está presente en proyectos de importancia. Uno de ellos es el de la construcción en Turquía de un portaaeronaves similar al 'HMAS Canberra' y el 'HMAS Adelaide', que, por cierto, no han vuelto a tener problemas. Se prevé que la entrega del nuevo navío se produzca en 2021.

Este año, la doble crisis provocada por las dudas del Gobierno español a la hora de vender 400 bombas inteligentes a Arabia Saudí y por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi estuvo a punto de hundir un contrato para construir cinco corbetas para la Armada saudí. El proyecto, que seguirá finalmente adelante, alcanza un importe de 1.800 millones de euros y beneficiará durante los próximos cinco años a todos los astilleros de Navantia. La compañía aspira ahora a entrar en un programa de la Royal Navy británica para la construcción de hasta tres buques de apoyo logístico. El contrato tiene un presupuesto de 1.000 millones de libras y será adjudicado en 2020. Entre otros postores, a la oferta se ha presentado un consorcio británico que tiene muchas papeletas para hacerse con el botín.

En sistemas terrestres, la industria española está fabricando los cien primeros vehículos de combate blindados Ajax, que forman parte de un proyecto del Ministerio de Defensa del Reino Unido para adquirir 589 ingenios de este tipo. Tras el primer centenar, España construirá las barcazas de los 489 restantes.

Esto es parte de lo que se vende en el extranjero, pero en el interior también se compra. Y ahora más que nunca. Hace una semana el Gobierno español aprobó un gasto militar de 7.331 millones de euros para los próximos doce años. El programa, el de mayor cuantía desde 1997, prevé adquirir a Navantia cuatro fragatas F-110, que costarán 4.325 millones y asegurarán 7.000 empleos directos e indirectos en los astilleros de la empresa en Ferrol. El Ministerio de Defensa también encargará 348 vehículos de combate VCR 8X8 'Dragón', que supondrán una inversión de 2.100 millones de euros, y elevará con 906 millones el techo de gasto previsto para modernizar los cazabombarderos Eurofighter.

Este programa complementa a otros aprobados recientemente por valor de 5.300 millones para comprar helicópteros, modernizarlos o renovar los satélites de comunicación militares. Una de las partidas, de 1.772 millones, irá destinada a terminar de una vez por todas el submarino S-80. Será la última si no se hunde de nuevo.