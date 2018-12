«Decir que los padres no son iguales que los hijos no es autoritarismo, es la verdad» BLOG «Cuanto antes lo aprendan los hijos, mejor», reflexiona el juez de menores EMILIO CALATAYUD Lunes, 10 diciembre 2018, 00:22

Buenas, soy Emilio Calatayud. Afirmar que los padres son los padres y los hijos son los hijos no es autoritarismo. Decir que los padres no son iguales que los hijos tampoco es autoritarismo. Es la verdad y cuanto ante lo aprendan los hijos, mejor para ellos… y para los padres. Hay quien dice que hay que negociar con los hijos y me parece bien. Pero no se puede negociar todo. Que yo soy el padre de mis hijos es innegociable. Vamos, yo no veo que ahí haya ningún margen de negociación, a no ser que lleguemos al absurdo de que los hijos digan que ellos son nuestros padres, o alguna chaladura por el estilo.

