Esto es lo que debes hacer si pierdes las llaves del coche Aunque siempre debemos tener a mano una copia, se puede dar el caso de que no la tengamos a mano en el momento de la pérdida AIDA ORTIZ Martes, 28 agosto 2018, 09:27

Perder las llaves del coche puede llegar a ser una auténtica pesadilla en determinadas circunstancias, por lo que debemos tener siempre a mano una llave de repuesto o tener localizada la segunda copia, para evitar disgustos. No obstante, se puede dar el caso de que no estemos cerca de casa o del lugar en el que guardamos esa segunda copia y no podamos acceder a ella.

Si alguna vez te encuentras en esta situación, esto es lo que debes hacer:

1. Llama a la compañía de seguros y comprueba si tu póliza cubre el envío de una copia de las llaves de tu coche.

2. Si se trata de un coche de alquiler, llama a la compañía para que te envíen la copia que tienen la obligación de guardar.

3. Si ninguna de estas opciones te es útil, llama al número de atención al cliente de la marca de tu vehículo y pregunta si ofrecen el servicio de entrega de segunda llave. Esta opción, sin embargo, suele tener un coste adicional.

También se puede dar el caso de que pierdas la segunda copia. En esa situación, esto es lo que debes hacer:

1. Llama a la marca del coche para que te informen sobre qué debes hacer. Para que la compañía solucione tu problema, debes acreditar la propiedad del vehículo. Esta solución te puede costar entre 30 y 300 euros, dependiendo de la marca del coche.

2. Llama a la compañía de seguros para solicitar un coche de sustitución, siempre y cuando tu póliza tenga esta cobertura.

Por último, si te has dejado las llaves dentro del coche, esto es lo que debes hacer: antes de hacer cualquier otra cosa, debemos llamar a la compañía de seguros, para evitar que el despiste nos cueste dinero. Y es que si intentas abrir el coche y provocas daños en el vehículo, el coste podría llegar a ser realmente elevado.