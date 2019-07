¿Qué debes hacer si pierdes la cartera? ¿Y si te encuentras una? ¿Pueden multarte por quedártela? Extraviar un objeto personal con tanto valor puede resultar un problema grave si no se toman las medidas oportunas ÁLVARO LÓPEZ GRANADA Viernes, 5 julio 2019, 14:04

Perder un objeto personal es algo que puede suceder. En algún momento de nuestras vidas puede ocurrir que extraviemos algo que tenga especial valor por lo sentimental o por lo económico. Esta misma semana una ciudadana china ha sido noticia por perder su cartera en Granada capital, por eso nos preguntamos ¿qué hacer ante una situación así?

Existe un protocolo básico que se ha de cumplir en el caso de perder una cartera o un objeto que cuente con tantos documentos de valor. La Policía Local explica que lo primero que se ha de hacer es ponerse en contacto con las entidades bancarias a las que pertenezcamos para que se anulen las tarjetas de crédito.

Posteriormente hay que ir a una comisaría para presentar una denuncia por la pérdida, pero teniendo en cuenta que la misma ha de ser en un doble sentido. Hay que denunciar los objetos que se han perdido dentro de la cartera y la cartera en sí. Esto es importante para determinar si la persona que la encuentra está cometiendo o no un delito.

Porque sí, encontrar un objeto de valor perdido y no devolverlo, puede suponer un problema grave. Si se encuentra algo que tenga un valor superior a 400 euros y no se devuelve, el Código Civil establece penas de cárcel de entre tres y seis meses. Si el valor es inferior, dos meses máximo.

Pero es que si lo que encontramos tiene un valor artístico no devolverlo puede suponer hasta dos años de cárcel. No en vano, no todo son malas noticias porque si la persona que encuentra la cartera obra bien y lo entrega a la Policía o a una oficina de objetos perdidos, esta tiene derecho a recibir un 10% de recompensa sobre el valor de lo perdido y un 5% si este objeto tiene un valor superior a 12 euros.