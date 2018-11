«Deben ser fuertes»: la madre de la chica apuñalada en Alcorcón, a los padres de la supuesta asesina de su hija 00:58 «No hay derecho que los jóvenes pasen por esto. Los padres no educamos a los niños para que no hagan esto» ATLAS Martes, 27 noviembre 2018, 15:46

La Policía ha detenido a una joven de 19 años como presunta autora de la muerte a puñaladas de Denisa, la menor asesinada el pasado domingo 25 de noviembre en Alcorcón. Su madre, Daniela, a las puertas del tanatorio ha sacado fuerzas para acordarse de los padres de la presunta agresora y les ha mandado un mensaje: «A los padres de la niña que está en comisaria les diría que estén fuertes».

Además ha pedido al resto de padres que actúen ante amenazas de este estilo: «No hay derecho que los jóvenes pasen por esto. Los padres no educamos a los niños para que no hagan esto. Me imagino que esos padres no deben entender por qué su hija ha llegado hasta aquí».-