«¡Qué daño están haciendo las tertulias a la juventud! Es muy malo que un niño de la ESO no sepa callarse» BLOG «Como sea un fenómeno generalizado, pronto tendremos que empezar a condenar a los niños a callarse» JUEZ CALATAYUD Viernes, 23 noviembre 2018, 09:32

Me comentan unas amigas maestras de la ESO que tienen un problema gordo con una buena parte de sus alumnos. Y el problema no es que los niños no sepan leer, escribir o hablar, el problema es que no saben callarse. Dicen las 'profes' que se pasan media hora intentando que guarden silencio para arrancar la clase, pero que no hay manera. Así que el tiempo se les va en eso en la ESO, valga la redundancia: en charlar como tertulianos de la 'tele'. ¡Qué daño están haciendo las tertulias a la juventud!

