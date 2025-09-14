Los 4 cosméticos de famosas marcas retirados este verano en España Se vieron afectados todos los lotes de estos productos

Este verano corrió la noticia como la pólvora: cuatro cosméticos retirados por Sanidad. El aviso del Ministerio prohibiendo la venta de varios cosméticos fue noticia en toda España. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ordenó el cese de la actividad de fabricación, comercialización y la retirada del mercado de todos los lotes de productos cosméticos de las marcas Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological y ExtrAroma. Meses después, estos cosméticos siguen en el punto de mira tras su prohibición.

Así, según informó la AEMPS, la empresa responsable de la fabricación de estos productos lo hacía sin disponer de la declaración responsable obligatoria y en instalaciones que no cumplían con los requisitos legales establecidos para este tipo de actividad.

La Subdirección General de Ordenación y Calidad Sanitarias y Farmacéuticas, perteneciente a la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat de Catalunya, fue el organismo que constató el incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación en las instalaciones de esta empresa. Además, se detectó que los productos cosméticos fabricados no cumplían con los requisitos de etiquetado establecidos por la normativa vigente.

Ante estas irregularidades, la AEMPS ordenó el cese inmediato de la actividad de fabricación de los productos cosméticos implicados, así como la suspensión de su comercialización y la retirada del mercado de todos los lotes que hayan sido distribuidos.

