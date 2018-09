La historia del japonés que se convirtió en uno de los mejores cortadores de jamón del mundo El japonés Takamitsu Ushiroyatsu aspira a ganar en Madrid la final de cortadores de jamón. «Soy un apasionado de la cocina española» JOSEBA VÁZQUEZ Jueves, 20 septiembre 2018, 18:27

La nota exótica en algo tan castizo como un concurso de corte de jamón se llama Takamitsu Ushiroyatsu. Sí, es japonés, regenta un restaurante de cocina española en su país y esta misma mañana tratará de demostrar al jurado del certamen que se celebra en el marco de la feria del sector cárnico Meat Attraction, en Madrid, que su habilidad, estilo y nivel de loncheado y emplatado en el ejercicio de este arte no desmerece del que puedan exhibir los participantes nativos. Lo hará durante la gran final internacional del premio al Mejor Cortador de Jamón de Capa Blanca, en el que contrastará su destreza con un gallego, un murciano y tres andaluces. Magnífico reparto para uno de esos chistes de toda la vida. Sea por cortesía asiática, sea porque realmente así lo siente, él afirma que ganar la prueba no es ni de lejos lo que más le preocupa. «Soy un admirador de los cortadores de jamón españoles, así que me encantará compartir esta final con expertos. Estoy deseando conocerles e intercambiar experiencias», declara a este periódico.

Takamitsu Ushiroyatsu, «un apasionado desde siempre de la gastronomía española», se ha especializado en preparar suculentas lonchas de jamón a través de los cursos que periódicamente imparten en su país diversas empresas, «aprendiendo de cortadores españoles» y también por medio de «vídeos tutoriales en internet». Los participantes en la final de hoy han accedido a la misma tras superar las rondas clasificatorias previas realizadas por Interporc, una institución privada organizadora del certamen y dedicada a la promoción del sector porcino de capa blanca, la raza de cerdo que recibe ese nombre por su color rosáceo. Ushiroyatsu superó en marzo a otros cinco compatriotas en la prueba selectiva que tuvo lugar en Japón. Ha visitado España en cuatro ocasiones con la actual, habla «poco español», pero promete «estudiar mucho cada día para hablarlo mejor» y dice que, comida aparte, de aquí le atrae «la gente, con la que simpatizo, y el estilo de vida». Un clásico.

Venenciador de jerez

Además de jamón, en su restaurante, Gancho, ofrece raciones, tapas, paellas, finos...

El fileteador surgido del país del sol naciente se ha marcado el reto personal y profesional de «tener cada vez más conocimiento de los jamones y vinos españoles», que componen la principal oferta del restaurante de cocina española que regenta en Sakuragawa, una pequeña ciudad de 43.000 habitantes próxima a la costa noreste de Japón. Takamitsu abrió el local en 2004 y lo bautizó con el nombre de Gancho en referencia a la larga varilla de la venencia, el utensilio empleado en Andalucía para extraer vino de las cubas. «También soy venenciador de vinos de jerez; por eso le puse ese nombre a mi restaurante».

Gancho es un local más bien pequeño y, si no fuera por los ininteligibles carteles en grafía japonesa, su decoración, distribución y utilería perfectamente podrían confundirse con las de cualquier típica tasca española. Claro que de eso precisamente se trata. Ushiroyatsu y una cocinera elaboran ahí «comida española, pero también utilizamos ingredientes japoneses en algunas recetas de vuestro país». Junto a finos, manzanillas y paellas, la clientela de Gancho, «mayoritariamente japonesa», puede degustar tapas y raciones a precios bastante razonables: 15,5 euros (2.000 yenes) por un plato de jamón ibérico, 9 por el de jamón serrano o 3,5 por una copa de jerez.

El cortador nipón, junto al gallego Jorge Díaz, el murciano Antonio David Sánchez y los andaluces Diego Ferreras, Fernando López y Juan Carlos Garrido, serán sometidos esta mañana a la evaluación de seis especialistas profesionales. Estos decidirán quién es, a su juicio, el mejor cortador de jamón de capa blanca. Para ello valorarán la forma y la técnica de corte a través de diversas pruebas a realizar en un tiempo determinado y en las que puntuarán aspectos como la limpieza, la seguridad, el emplatado, la preparación de platos originales o el tamaño de grosor de la loncha. El premio, un fin de semana pagado para dos personas y viajar con Interporc en futuras acciones internacionales. Buen corte.