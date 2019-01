«Estamos convirtiendo a los chicos normales en los raros: 'Mi hijo es el tonto de la clase porque no tiene móvil'» BLOG «Entiendo lo duro que es ser un niño sin móvil en una escuela en la que todos lo tienen. Esta batalla se ganará con el tiempo, pero para los que lo sufren ahora no es un consuelo» JUEZ CALATAYUD Lunes, 14 enero 2019, 08:16

Lo de los móviles es un asunto incómodo porque, el que más y el que menos, ya nos hemos rendido al poder de esos chismes… y de quienes los fabrican, claro. El otro día un padre me comentó lo siguiente: «Mi hijo es el tonto de la clase porque no tiene móvil». No era la primera vez que lo escuchaba, pero es algo que me sigue enfadando.

