«Antes era contrario a la legalización de la 'maría', ahora no lo sé; lo que sí tengo claro es que los menores no pueden consumirla» BLOG «Son otros, políticos, médicos, expertos en drogodependencias los que deben ilustrarnos e iluminarnos… En Uruguay y Canadá ya se permite eso que llaman el uso recreativo, y en España está abierto el debate» JUEZ CALATAYUD Viernes, 2 noviembre 2018, 08:23

Como ya he dicho en alguna ocasión, antes era contrario a la legalización de la marihuana, la popular 'maría', pero ahora no lo sé. No tengo una opinión definida. Son otros, políticos, médicos, expertos en drogodependencias los que deben ilustrarnos e iluminarnos… En Uruguay y Canadá ya se permite eso que llaman el uso recreativo, y en España está abierto el debate.

