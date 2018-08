Vuelta al 'cole': ¿Cómo ahorrar al comprar ropa?

Durante el mes de agosto son muchos los padres que aprovechan para adquirir todos los productos que sus hijos necesitarán durante su regreso a las aulas FRAN JUSTICIA Miércoles, 8 agosto 2018, 11:06

Si tienes peques en casa, sabes que sus vacaciones tienen los días contados, y es que en menos de un mes se producirá oficialmente el regreso a las aulas en muchos lugares de España. Por esta razón, el mes de agosto suele ser el periodo elegido por muchos progenitores para adquirir todos los materiales que necesitan sus hijos de cara a la próxima 'vuelta al cole'. ¿Te sientes identificado?

Además de libros, estuches, libretas y materiales informáticos, también puede ser que necesites comprar ropa para tus hijos, especialmente uniformes o indumentaria especial para asignaturas como Educación Física, y en ese caso, estás de suerte, puesto que hoy voy a darte varios consejos para que adquirir estos productos no signifique un motivo más para caer en la bancarrota este mes. ¡Toma nota!

1. Aprovecha descuentos especiales

Hasta el próximo 19 de agosto son muchas las tiendas y comercios que mantendrán activas las rebajas de verano, por lo que todavía puedes comprar la ropa de tus peques con gran descuento. No obstante, si no encuentras ropa rebajada, también puedes hacer uso de las promociones y ofertas especiales que suelen realizar algunas firmas, entre ellas, Sarenza, ya que con el código promocional Sarenza de Descuentos Ideal podrás ahorrar en tu compra. ¿Necesitas algo más?

2. Reutiliza la ropa de amigos o familiares

Si no quieres gastar en exceso en la 'vuelta al cole', siempre puedes optar por un básico: reutilizar la ropa de amigos o familiares. Un hermano mayor, un primo, un compañero de clase que se muda a otro colegio… Si buscas, seguro que encuentras a alguien dispuesto a prestarte ese uniforme o ese chándal que necesitas para tu pequeño.

3. Haz una lista de lo que necesitas

Hacer un listado de cosas que debes comprar urgentemente es muy útil, ya que así evitarás «picar» mientras haces la compra. Con picar no me refiero a que vayas a coger algo para ti, que también, sino que te estoy hablando de ese momento en el que tu peque te mira con carita de ángel y te pide esa mochila con la que no contabas, la cual excederá un poco más el presupuesto que te habías propuesto.

4. Haz revisión del armario de tu hijo

A veces el secreto para ahorrar es simplemente no comprar, y es que hay ocasiones en las que no es necesario, puesto que puede darse el caso de que la ropa del año anterior aún no le queda mal a nuestro hijo y puede, por ende, reutilizarla. Por ello, antes de ir a comprar ropa para la 'vuelta al cole' revisa de forma exhaustiva el armario de tu hijo, así podrás identificar la ropa que realmente debes comprar.

5. Compara precios

Sí, sé que todos tenemos una firma de cabecera, pero ¿realmente es la más económica? Antes de decantarte por comprar la ropa de tu hijo en un comercio en concreto, no dudes en analizar y comparar precios con otros establecimientos. Sólo así podrás escoger la mejor relación calidad-precio.