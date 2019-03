Vueling da un gran empujón a su campaña de verano

Las nuevas frecuencias y sus descuentos te animarán a viajar A.Á. Martes, 26 marzo 2019, 08:49

Vueling está realizando muchos cambios de cara a Semana Santa, el puente de mayo y la temporada de verano. Como ya os hemos contado en otras ocasiones, la compañía low cost ha lanzado nuevas frecuencias enfocadas a potenciar los destinos de sol y playa.

Para la Semana Santa, la aerolínea ha programado un incremento de 218 vuelos nacionales e internacionales. La mayor parte del refuerzo se centrará en Barcelona, donde sumarán 80 frecuencias adicionales hacia Italia, el norte de Europa, Francia y Portugal.

Por otro lado, para el verano 2019, Vueling dispondrá de conexiones directas desde Barcelona, Bilbao, Ibiza, Palma de Mallorca, Tenerife Norte y Valencia a Lisboa, Oporto y Faro, en el Algarve.

La compañía de bajo coste contará con 12 nuevas conexiones desde Barcelona-El Prat hacia los aeropuertos de Canarias. El cronograma de Vueling quedará organizado con 27 frecuencias semanales a Tenerife Norte, 24 a Gran Canaria, nueve a Lanzarote y siete a Fuerteventura.

Por otro lado, para Andalucía, un destino potente para estos días de mini-vacaciones, Vueling también programó 15 vuelos extra para dar más cobertura a Almería, Málaga, Sevilla, Granada y Jerez de la Frontera (Cádiz), que estarán conectados con diferentes puntos de la geografía española.

En el puente del 1 de mayo, la compañía también añadirá un vuelo a la ruta Barcelona-Dubrovnik y dos más entre la capital española e Ibiza.

