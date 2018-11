Viajes ideales para disfrutar del Día de Todos Los Santos

Si no tienes plan para el día de hoy, haz la maleta y descubre estos lugares. ¡No te arrepentirás! FRAN JUSTICIA Jueves, 1 noviembre 2018, 11:33

Los más suertudos esta semana sólo habrán trabajado lunes, martes y miércoles, y es que algunas empresas han decidido hacer 'puente', aprovechando que el festivo ha caído en jueves, lo que implica una clara cercanía con el fin de semana. ¿Estás entre los afortunados?

Si es así, ¿eres consciente de que te has juntado con cuatro días de descanso? Vamos, casi unas 'minivaciones'. ¿Ya sabes cómo vas a aprovecharlas? Sí, sé que quedarse en casa bajo la manta, enganchado a Netflix y durmiendo gran parte del día es un auténtico planazo, pero, ¿de verdad vas a pasar así tus cuatro días libres? ¿No has pensado en hacer un viaje?

Para mí hacer un viaje es la mejor forma de disfrutar de nuestro tiempo libre, ya que podemos conocer lugares distintos a nuestra residencia habitual, así como también descubrir culturas y tradiciones que nunca pensamos que ibamos a poder conocer. Hombre, ya sé que viajar no es algo muy económico, ya que al considerable gasto del alojamiento debemos sumarle el importe que supone el transporte hasta nuestro destino, pero, ¿y si te digo que en eDreams puedes beneficiarte de vuelos desde 10 euros? No dudes en hacer uso del cupón promocional eDreams de Descuentos Ideal para beneficiarte de este 'chollo'.

A continuación te dejo unas cuantas ideas de destinos susceptibles de convertirse en el paraje ideal para disfrutar de estas merecidas 'minivacaciones'. ¡Toma nota y haz la maleta!

1. Liubliana, Eslovenia

Pese a a ser la capital del país, es poco visitada por el desconocimiento acerca de las posibilidades que puede ofrecer, y, sobre todo, porque la mayoría de personas se decantan por lugares muy populares, pero en ella puedes disfrutar de un notable patrimonio histórico y monumental, como sus puentes o las catedrales de Liubliana y San Nicolás, así como también de las diversas celebraciones culturales que se producen en la capital, como por ejemplo el Festival Internacional de Verano, entre otros atractivos. Por si esto fuera poco, es uno de los destinos más económicos y baratos de Europa.

2. Mykonos, Grecia

Con el permiso de Ibiza, hacemos parada ahora en la que es catalogada como una de las islas más 'fiesteras' del mundo, puesto que la mayoría de los turistas que acuden a ella lo hacen en busca de sus noches de fiesta, sus bellas casas blancas, ya que este es el color usual de la vestimenta y de la arquitectura que puebla la isla, y sobre todo del notable ambiente juvenil de algunas de sus playas, como Paradise y Super Paradise. No obstante, esta isla, que según la mitología griega fue el escenario de la batalla entre Zeus y los gigantes, cuenta con varios espacios que rebosan de paz y que están cargados de vegetación, como Calafatis, Psarú, Agia Ana o Elia, entre otros, que también pueden ser de tu interés si vas buscando descansar y alejarte del ajetreo de las ciudades grandes.

3. Albacete, España

Si prefieres no alejarte mucho de nuestro país, no dudes en visitar Albacete, una ciudad espectacular para disfrutar del otoño. Posee numerosas zonas verdes, en las cuales puedes descansar y respirar aire puro, disfrutando de la belleza de la naturaleza. Se dice que en Albacete hay 100.000 especies de flores y plantas repartidas, especialmente en el Parque de Abelardo Sánchez, uno de los lugares más icónicos de la provincia junto al Jardín Botánico, la Catedral o el Teatro Circo, entre otros sitios de interés turístico. Además, sus temperaturas, las cuales oscilan entre los 10 y los 20 grados, te permitirán disfrutar de todo tipo de actividades al aire libre, como un picnic o por qué no, una ruta en bici.