El vestido de Stradivarius que para llevar en Nochevieja que va a triunfar en el Black Friday

Se encuentra disponible en dos cortes, con el objetivo de favorecer a altas y bajas FRAN JUSTICIA Martes, 13 noviembre 2018, 12:06

El próximo viernes 23 de noviembre se celebra el 'Black Friday', o lo que es lo mismo, ese día que llevas esperando desde las rebajas de verano para renovar tu fondo de armario. ¿Me equivoco? No cabe duda de que la cita es una buena oportunidad de cambiar nuestro guardarropa a precio de ganga, y es que desde Zara hasta Massimo Dutti, pasando por H&M o Stradivarius, ofrecerán jugosos descuentos en una amplia variedad de artículos de su catálogo. ¿Ya has elaborado tu 'wish list'?

Espero que en esa lista no sólo hayas tenido en cuenta ropa para tu día a día, y es que recuerda que las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina, por lo que también deberías pensar en el atuendo que vas a lucir en la cena de empresa, la cena de Nochebuena, la fiesta de Nochevieja... En fin, en todos esos eventos a los que vamos a tener que hacer frente en unas cuantas semanas.

Si no habías caído, no te preocupes, soy demasiado previsor y ya he encontrado el vestido que vas a querer llevar en tu cena de empresa y si me apuras, hasta en Nochevieja. ¿Y sabes lo mejor? Lo podrás conseguir a buen precio con los descuentos de 'Black Friday' de Stradivarius. Sí, me amas, lo sé. Yo también a ti.

Volviendo al tema que nos ocupa, es decir, el vestido. Se trata de una pieza que es en sí misma pura tendencia, ya que está cubierto por lentejuelas. Qué nos gusta un brillo, ¡eh! Además, el mismo te hará lucir una figura perfecta, ya seas más alta o más baja, y es que Stradivarius ha decidido lanzar dos modelos totalmente distintos pero con el mismo diseño.

Básicamente, uno es largo hasta los tobillos, de tirantes y con escote en la espalda, mientras que la otra versión es corto, a medio muslo y de manga larga. El primero es ideal para chicas altas y el segundo para chicas algo más bajas. Ambos son elegantes y súper combinables y ponibles, por lo que no dudes en hacerte con ellos. ¡No te arrepentirás!