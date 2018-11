El vestido de punto que triunfa entre las 'celebrities' y que puedes llevarte con descuento antes del 'Black Friday'

Oscila los 400 euros, pero con la oferta que te proponemos te costará mucho menos FRAN JUSTICIA Miércoles, 7 noviembre 2018, 11:03

Estamos en el mes de noviembre y eso sólo significa una cosa. Y no, no es que la Navidad está a la vuelta de la esquina, que también, sino que en menos de tres semanas celebraremos el 'Black Friday', o lo que es lo mismo, esa cita en la que llevas pensando desde el año pasado y en la que tienes puestas tantas esperanzas, y es que la misma es una oportunidad perfecta para renovar nuestro fondo de armario a precio de ganga. ¿Estás preparada?

Este evento especial no sólo es un buen momento para adaptar nuestro guardarropa a la próxima temporada que se avecina, sino que también es la oportunidad ideal para conseguir artículos de grandes marcas y firmas sin que nuestro bolsillo apenas lo note. En resumen, si siempre quisiste tener un vestido de diseñador o un bolso de Dior, esta es tu oportunidad, ya que hasta las primeras marcas ofreces descuentos de 'Black Friday'.

No obstante, si bien esta cita es perfecta para conseguir tales artículos, no siempre tenemos que esperar a la misma para disfrutar de grandes 'chollos' y si no lo crees, sólo tienes que echarle un ojo al catálogo de Zalando, ya que la marca se ha adelantado al 'Black Friday' y nos ha dejado en oferta uno de los vestidos que arrasa entre las 'celebrities' e 'influencers' del mundo entero. ¿No lo quieres?

Se trata de un vestido de cuello redondo, transparente y con estampado de rayas de la firma M Missoni, el cual está valorado en más de 350 euros. Sin embargo, tranquila, no montes un drama, ya que en Zalando te ofrecen un 20% de descuento y podrás llevártelo a casa por tan sólo 300 euros.

Por otro lado, también puedes esperarte al 23 de noviembre para aprovechar los descuentos de 'Black Friday' de Zalando, pero eso ya es tu decisión. Igual para ese día no está disponible...