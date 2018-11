¿Qué ventajas aporta al organismo tomar batidos de proteínas?

Si te acabas de apuntar al gimnasio, quizá ya habrás empezado a oir hablar de los batidos de proteinas y los sorprendentes beneficios que los mismos suponen para la consecución de tu meta.

La realidad es que estos suplementos nutricionales, que puedes conseguir a buen precio con el código promocional MyProtein de Descuentos Ideal, no son productos milagrosos que te permitirán desarrollar tu masa muscular de un día para otro, sino que se trata de complementos que pueden «facilitarte» de cierta forma la consecución de esta meta.

Ni son sustitutos de una buena dieta ni tampoco del ejercicio físico diario, así que no esperes que tus músculos crezcan si no tienes en cuenta estos otros pilares fundamentales. Por si todavía te quedan dudas acerca de qué beneficios ofrecen los batidos de proteínas al organismo, a continuación te indico algunas de las principales ventajas. Eso sí, antes de tomar este tipo de sustancias te recomiendo que acudas a un especialista que valore en concreto tu caso, ya que igual no es lo adecuado si se tienen en cuenta tus objetivos.

1. Aportan la dosis adecuada de proteínas

Las proteínas son uno de los componentes más importantes de nuestro cuerpo, puesto que aparecen en todas las células y son las encargadas de formar órganos, cerebro, glándulas, nervios, hormonas y enzimas, por lo que poseer la cantidad adecuada es fundamental para que la construcción de la estructura de nuestro organismo sea efectiva.

Por ello, especialmente para las personas que entrenan con frecuencia, los batidos se posicionan como una buena forma de obtener la cantidad adecuada de proteínas que necesita el cuerpo para aumentar la masa muscular, las cuales no se pueden obtener mediante una dieta.

Esta cantidad diaria suele oscilar los 2 gramos por kilogramo de la persona, mientras que en el caso de las personas que no practican ejercicio físico, estaríamos hablando de 0,8 gramos por kilogramo. Ojo, se trata de cubrir la cantidad diaria necesaria, no de superarla, ya que esto sería perjudicial para el organismo.

2. Favorecen el sistema inmunológico

Especialmente en el caso de la proteína de suero o 'whey', los componentes son capaces de reforzar el sistema inmunológico, protegiendo frente enfermedades y propiciando la eliminación de bacterias, así como provocando un efecto antioxidante en el cuerpo, tanto en el organismo como en la piel, lo que significa que de forma indirecta también afecta al cutis, reduciendo la aparición de arrugas. Además este tipo de proteínas también reduce el colesterol y la presión arterial.

3. Pueden funcionar como sustituto para los vegetarianos

La mayoría de proteínas provienen de carnes y pescados, un grave problema para los vegetarianos que no pueden tomar ni una cosa ni otra por voluntad propia. Por ello, los batidos de proteínas a base de proteínas vegetales son una buena alternativa para que estas personas puedan conseguir la cantidad de proteínas necesaria cada día sin necesidad de consumir carne o pescado.