Vacaciones 'low-cost': vuela a estos destinos por menos de 30 euros

Con la cercanía del final del verano, son muchas las agencias de viajes que ofrecen jugosos descuentos en vuelos y alojamientos FRAN JUSTICIA Jueves, 16 agosto 2018, 10:28

¡Por fin han llegado! Llevas esperándolas prácticamente un año y por fin han llegado. Sí, evidentemente me refiero a tus vacaciones de verano, ¿no tienes ganas? Si todavía no tienes planeado qué vas a hacer y cómo vas a aprovechar estos días de relax absoluto, tengo un plan que proponerte. ¿Qué tal hacer un viaje? Sí, sé que barato precisamente no es, pero gracias al código descuento Vueling de Descuentos Ideal puedes ahorrar, y mucho, en tus vuelos. ¿No me crees?

De hecho, en Vueling dispones ahora mismo de una gran diversidad de destinos con vuelos por menos de 30 euros. ¿Alguna vez pensaste que iban a salirte tan baratas las vacaciones? ¡Toma nota de estos destinos a los que ya puedes volar por menos de 30 euros! No te arrepentirás, te lo aseguro.

1. Bruselas

Bruselas, la capital belga y sede de la Unión Europea es una de las zonas que te espera con ansias. Es un lugar muy cosmopolita y moderno, la Nueva York europea desde luego, con un toque de glamour, que, eso sí, se traduce en precios elevados en casi todos sus comercios. Aunque pueda sonar a tópico no olvides subirte al monumento del Atonium o visitar la Plaza Mayor. Ah, tampoco dejes de probar el delicioso chocolate belga ni la cerveza, ya que es una experiencia única que solo podrás vivir allí. En caso de que acudas con la familia no pierdas la oportunidad de visitar el parque Mini-Europe.

2. Ibiza

La isla es desde hace muchos años uno de los múltiples paraísos de verano que existen en el mundo, donde destaca ante todo la continua fiesta y ambiente juvenil que se puede disfrutar en ella. La realidad es que no es para menos puesto que en ella podrás; disfrutar de increíbles puestas de sol en alguno de sus míticos acantilados; probar el placer de bañarte en alguna de sus bellas playas cristalinas como, por ejemplo, Cala Xarraca, donde además podrás bucear si lo deseas; apreciar su abundante variedad de vegetación y parajes naturales, o por qué no, pasar una noche de fiesta ibicenca en la playa rodeado de gente de todo el mundo.

3. Lisboa

Sin duda Portugal es un país variado y fascinante en el que disfrutaréis de unos días de relax increíbles. Especialmente destaca en él Lisboa, su capital, una gran ciudad llena de personas de multitud de nacionalidades pero que aún tiene latente la historia y tradición del país en alguna de sus míticas plazas y callejuelas empedradas. Si hay algo que también importa de uno de nuestros vecinos son sin duda sus hermosas playas a las cuales podéis acceder fácilmente y desde las que podéis experimentar preciosos amaneceres y atardeceres. Por otro lado, tampoco podéis dejar pasar la oportunidad de ir a Oporto, una encantadora y fascinante zona que debe su fama al famoso dulce, oporto, y a su conocido vino, el destino perfecto para todo amante de la buena gastronomía.