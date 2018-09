El 'truco' definitivo de Media Markt para que ahorres en tu factura de la luz

Siguiendo el consejo de la conocida cadena de establecimientos reducirás, y mucho, tu consumo eléctrico FRAN JUSTICIA Martes, 18 septiembre 2018, 11:49

Llevar una casa es una tarea difícil, ya no sólo porque al día hay que realizar un montón de 'deberes' para que la misma esté limpia y ordenada, sino porque también implica un considerable gasto económico. ¿Qué bien se vivía en casa de los padres? ¿Verdad?

Los principales gastos derivados de un inmueble son el propio importe que cuesta el alquiler o la hipoteca del mismo, el gasto energético y el agua. Existen numerosas formas de ahorrar en el consumo de agua para que el contador no nos deje en números rojos, pero, ¿y en la luz? Aprovechar la luz del día, taparnos con mantas en invierno, ducharnos en pocos minutos, no tener encendidos a la vez todos los electrodomésticos... No cabe duda de que todos estos trucos pueden llegar a ser útiles, pero, ¿sabías que la principal clave para ahorrar en tu factura de la luz reside en elegir bien los electrodomésticos?

No te preocupes si no entiendes a qué me refiero, ya que voy a explicártelo con detalle. Muchas veces vamos a la tienda de electrodomésticos y elegimos los mismos por su precio o por la marca, pero hay un aspecto en el que deberíamos fijarnos ante todo, su clasificación energética. Este detalle te permitirá determinar si el mismo te ayudará o no a reducir el importe de tu factura de la luz.

Por si quieres aprovecharte de este 'truco' que nos proporciona Media Markt, tienes que entrar en su página web, pinchar en la sección 'Campañas y ofertas' y, posteriormente, en 'Ofertas especiales'. Una vez en esta sección busca la categoría 'Ahorro energético' y listo, accederás al catálogo de electrodomésticos de la cadena de establecimientos clasificado en función de la mejor eficiencia energética.

Lavadoras, frigoríficos, secadoras, lavavajillas, iluminación.... Encuentra las mejores ofertas en electrodomésticos para ahorrar en tu factura de la luz cada mes. ¡No te arrepentirás!

¿Cómo? ¿Tienes dudas de lo que significa la eficiencia energética? La eficiencia energética es una clave a la que debes de dar importancia ante todo si lo que quieres es ahorrar a final de mes en la factura de la luz. Te recomendamos que escojas un modelo que no baje del nivel A+, ya que por debajo de este nivel el consumo será mucho mayor.