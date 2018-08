El truco definitivo para ahorrar en desmaquillantes

Si se te han acabado las toallitas o quieres dejar de gastar dinero constantemente en estos productos, pon en práctica este 'tip' de belleza F. J. Viernes, 31 agosto 2018, 11:37

Un sábado a las cuatro de la madrugada, llegas a casa y te vas directa a la cama. Oh, te percatas de que no te has retirado el maquillaje y de que, con toda probabilidad, parecerás un mapache al día siguiente. Sin pensarlo te diriges al lavabo y te percatas de que no te quedan toallitas desmaquillantes. Tranquila, no es el fin del mundo, y es que hoy voy a enseñarte un truco sencillo de llevar a cabo con el que podrás retirar tu maquillaje y sin gastar un solo euro. ¡Toma nota!

Bueno, no gastarás un solo euro, siempre y cuando dispongas de aceite de oliva virgen extra, como el que comercializa la empresa granadina Maeva, y es que este ingrediente no sólo es un pilar de la dieta mediterránea, sino que también es un gran aliado de belleza y estética, puesto que te permitirá lucir un cutis perfecto, unas pestañas largas y un cabello suave y brillante como el de Paula Echevarria. Sí, querida, el aceite sirve para todo.

Y tú dirás, ¿cómo puedo utilizar el aceite de oliva para retirar mi maquillaje? Muy fácil, sólo tienes que aplicar unas cuantos gotas de aceite de oliva en un algodón o en una toallita y, posteriormente, limpiar tu rostro con el mismo. Poco a poco notarás como tu maquillaje va desapareciendo progresivamente y, lo mejor, sin dañar en absoluto tu cutis.

Y, ¿qué te parece este remedio? ¿Lo has puesto en práctica alguna vez? Es muy importante retirar el maquillaje cuando vamos a dormir, ya que mantenerlo mucho tiempo puede dañar nuestra dermis sin remedio.