Tres libros de Disney que no son precisamente para niños

A través de estas novelas podrás descubrir algunas de las historias más conocidas del famoso estudio de animación desde un punto de vista completamente distinto FRAN JUSTICIA Miércoles, 26 diciembre 2018, 13:49

Santa Claus ya ha pasado por muchas casas, pero ojo, si se ha equivocado, todavía tenemos una segunda oportunidad para que acierten con nuestros regalos, y es que sus majestades los Reyes Magos ya están ultimando detalles para hacer llegar a todo el mundo los últimos presentes de esta Navidad. ¿Ya has comprado los de tus seres queridos?

En caso de que a esa persona le guste Disney, ya lo tienes todo hecho, y es que he encontrado el regalo perfecto para esta Navidad. ¿Qué te parece un libro? No, no se trata de un libro para niños de cinco años, sino de varias novelas que dan una vuelta completa a la historia que nos cuentan en algunas de las películas más famosas del conocido estudio de animación.

Estas novelas, surgidas de la creativa mente de Liz Braswell y conocidas como 'Un giro inesperado', las puedes conseguir por sólo 15,95 euros en Casa del Libro. Y eso sin mencionar que con el código promocional Casa del Libro de Descuentos Ideal puedes conseguirlas con un 5% de descuento adicional. Si, lo sé, me amas.

A continuación te hablo con un poco más de detalle de estas tres obras que ya puedes conseguir en las mejores librerías. Tres novelas llenas de acción, misterio y suspense que echarán a bajo el 'happy ending' que nos vendió Disney, pero sin que ello implique echar en falta la esencia de algunos personajes. ¡Toma nota!

1. Giro inesperado en 'La Bella Durmiente'

Imagínate por un momento que Felipe nunca consigue despertar a Aurora... ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Maléfica triunfaría? ¿Dormiría para siempre la princesa? ¿El reino viviría en completo letargo por el resto de los años? Todas estas preguntas obtienen respuesta en este texto de Liz Braswell en el que ocurre un suceso que transformará para siempre la conocida historia de la bella Aurora.

2. Giro inesperado en 'La Bella y la Bestia'

Es una de las películas más queridas y aclamadas por los fans de Disney, y es que no hay persona que no se rinda ante esa historia de amor entre Bella y Bestia, con la que claramente nos demuestran que el amor verdadero reside en el interior de cada persona y no se produce por su apariencia física. Hasta aquí todo bien, pero, ¿y si la madre de Bella hubiera hechizado a la Bestia? Sí, imagínate por un momento que ese personaje del que apenas se nos cuenta nada en el clásico del estudio no sólo estuviera vivo, sino que además fuera el responsable de la terrible maldición que sufre Bestia. ¡Me muero de ganas por leerlo!

3. Giro inesperado en 'Aladdin'

Este tercer libro de la saga de momento no se encuentra en tiendas, ya que será lanzado al mercado próximamente, pero en él el autor nos habla de la historia de Aladdin con un pequeño matiz: nunca encontró la lámpara. ¿Qué ocurrirá entonces? ¿Jafar logrará casarse con la princesa Jasmine? ¿Aladdin y Abu vivirán siempre como 'ratas callejeras'? ¿Liberarán a Genio en algún momento?

Estos son sólo algunos de los títulos que estarán disponibles en España, y es que la colección se compone de más ejemplares, entre ellos, uno en el que analiza qué pasaría en 'La Sirenita' si Ariel nunca hubiera derrotado a Úrsula y otro sobre Mulán que versa sobre los acontecimientos que le ocurrirían a Mulán al bajar al infierno para hacer un pacto con sus antepasados. ¡Nos morimos de ganas de tenerlos todos! ¿Y tú?