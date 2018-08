5 cosas totalmente gratuitas que puedes hacer en Tenerife

La isla canaria dispone de una variada oferta de entretenimiento para todos los que decidan descubrirla esta temporada estival FRAN JUSTICIA Miércoles, 15 agosto 2018, 09:58

Quedan pocas semanas para que despidamos oficialmente al verano, pero todavía son muchas las personas que tienen que disfrutar de sus más que merecidas vacaciones, ¿te encuentras entre ellas? Si es así, hoy te voy a proponer un destino inmejorable, ya que no sólo no te aburrirás durante tu estancia en el mismo, sino que el viaje no te saldrá muy caro. Se trata de Tenerife, una de las siete islas de las que se compone el archipiélago canario, ¿qué te parece?

Digo que el viaje puede salirte muy barato, ya que, además de que hay vuelos 'low-cost' que operan en la zona, podrás moverte libremente por el terreno canario con un coche de alquiler de Goldcar gracias al 3x1 que te ofrece el código promocional Goldcar de Descuentos ideal.

Además, hay un sinfín de actividades que puedes llevar a cabo en Tenerife de forma totalmente gratuita, por lo que olvídate de gastar dinero en exceso. A continuación te indico algunas de las mejores:

1. Da un paseo por el Parque Nacional del Teide

Es la montaña más alta de España, ya que se eleva por encima de los 3.700 metros, pero no se trata únicamente de un volcán inactivo, y es que antes de llegar a la cima podrás disfrutar de un amplio entorno con gran diversidad geológica, floral y faunística, lo que le ha llevado a convertirse en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

2. Haz una ruta en kayak

Si tienes un kayak y te gustan los deportes, no dudes en hacer una ruta alrededor de la Punta de Teno, donde podrás disfrutar de la montaña Los Gigantes y podrás ver tortugas, delfines y ballenas piloto, entre otras especies.

3. Disfruta de un día de playa

Ir a Tenerife y no disfrutar de un día de turismo de sol y playa en alguna de sus playas de agua cristalina y arena fina es un auténtico pecado. Por ello, no dudes en dejarte caer por El Bolullo, El Socorro o Las Vistas, entre otras.

4. Pasa una tarde en las calles de La Laguna

Durante tu estancia en Tenerife no puedes perder la oportunidad de visitar las calles de San Cristóbal de la Laguna, ya que su casco histórico es un gran ejemplo de la arquitectura colonial que sería exportada años más tarde por los españoles a América Latina. Conventos, casas neoclásicas, edificos barrocos... La zona es perfecta para los amantes del arte y la arquitectura.

5. Visita las piscinas de Garachico

Se trata de pequeñas piscinas que se forman entre las rocas de la costa, las cuales están totalmente accesibles al público. En ellas puedes tener la oportunidad de ver algunas de las especies marinas más conocidas de la isla.