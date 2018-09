4 'tips' para que tu dieta de volumen sea un éxito

Tras el verano son muchos los que retoman la fase de aumento de masa muscular en sus rutinas de entrenamiento FRAN JUSTICIA Viernes, 14 septiembre 2018, 13:20

Con el verano a punto de concluir, toca ir retomando de nuevo la rutina, lo cual incluye también volver al gimnasio y seguir entrenando, claro, siempre y cuando ya lo hiciésemos de antes. No obstante, quizá también puede darse el caso de que vayas a ir al gimnasio por primera vez debido a que este verano te has percatado de que lo del cuerpo diez no es lo tuyo. Sea como sea, estoy seguro de que ya te habrán hablado de las distintas fases de un entrenamiento, especialmente la fase de volumen y la fase de definición.

La fase de volumen es la que se realiza entre los meses de septiembre y febrero, por lo que es realmente la que nos interesa ahora mismo. Básicamente, durante esta fase el objetivo fundamental del entrenamiento es aumentar la masa muscular, para lo que no sólo es importante realizar ejercicios eficaces, sino también cuidar la alimentación y tomar suplementos nutricionales que nos ayuden a cumplir esta meta, los cuales puedes conseguir con un 33% de descuento gracias al código descuento My Protein de Descuentos Ideal.

Como te decía, la dieta es sumamente importante, pero tranquilo si no tienes ni idea de este tema, ya que a continuación voy a darte varias claves para que tu dieta sea 100% eficaz. ¡Toma nota!

1. Come entre cinco y seis veces al día

No es bueno excederse en las calorías que debemos consumir al día, pero tampoco quedarse corto. Por esta razón, te recomiendo que distribuyas la ingesta de alimentos en unas cinco o seis comidas al día. De esta forma ganarás masa muscular sin acumular grasa.

2. Toma alimentos que aceleren tu metabolismo

Ingredientes como los vegetales, la avena, el arroz integral, la calabaza, los huevos, los pescados blancos o la pechuga de pollo son los alimentos que debes consumir en tu día a día, ya que los mismos ayudan a acelerar el metabolismo, lo que ocasiona que tu cuerpo queme grasa con mayor facilidad, sin que ello implique perder masa muscular.

3. Reduce el cardio

A veces una dieta de volumen puede taparnos un poco la zona abdominal con grasa, pero la misma podrás eliminarla fácilmente con unos 10 o 20 minutos de cardio tres veces a la semana. Esta periodicidad será suficiente para perder grasa y no masa muscular. Excederse en el cardio te llevará a adelgazar, lo cual incluirá pérdida de masa muscular.

4. Añade a tu dieta grasas esenciales

El aceite de oliva y el salmón son dos buenos aliados si quieres perder grasa y ganar masa muscular, así que no dudes en incorporarlos a tu dieta. Esto se debe a que ambos contienen grasas buenas para los músculos.