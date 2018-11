3 tipos de descuentos que puedes esperar en vuelos durante el 'Black Friday'

Cada vez más aerolíneas y agencias de viajes ofrecen ofertas y promociones durante esta cita del ahorro FRAN JUSTICIA Viernes, 9 noviembre 2018, 11:38

Con el mes de noviembre ya en nuestras vidas, cada vez queda menos para que llegue el ansiado 'Black Friday', un periodo de precios especiales que celebran numerosas marcas, con el objetivo de incentivar las ventas de cara a la Navidad, y es que cada vez son más las personas que adquieren los regalos de sus seres queridos durante este evento del ahorro.

El 'Black Friday' tiene su origen en Estados Unidos, celebrándose el día posterior al Día de Acción de Gracias. Durante este día muchas marcas y comercios ofrecen jugosos descuentos de hasta el 50% en una amplia variedad de artículos. En lo que respecta a España, este evento lleva celebrándose varios años, suponiendo una auténtica cita para los más ahorradores. Además, a diferencia de la celebración en Estados Unidos, el 'Black Friday' español no se suele limitar a un único día, ya que son muchos los establecimientos que amplían las ofertas durante toda una semana, por lo que cada vez más se conoce como 'Black Week'.

No obstante, durante esta cita del ahorro no solo puedes adquirir ordenadores, videoconsolas o ropa a precio de ganga, y es que el 'Black Friday' también es un momento para que viajar no afecte apenas a tu bolsillo, ya que cada vez más aerolíneas y agencias de viaje se suman a este evento, ofreciendo jugosos descuentos en diversos servicios con los que trabajan.

Si no tienes ni idea de qué tipos de descuentos de 'Black Friday' en vuelos puedes aprovechar el próximo 23 de noviembre, no te preocupes, ya que a continuación te voy a dar todos los detalles para que aproveches este día y consigas las mejores ofertas.

Básicamente, tanto las aerolíneas tradicionales como las compañías aéreas de bajo costo aprovechan las promociones del Black Friday en vuelos para publicar ofertas en sus rutas más populares o nuevas. Recuerda que todas estas ofertas únicamente están vigentes durante el periodo del Black Friday que establezca cada aerolínea pudiendo abarcar uno o varios días.

Las ofertas varían de aerolínea a aerolínea, pero a grandes rasgos suelen incluir las siguientes estrategias: Descuento del 50% o más sobre el precio original del vuelo para destinos específicos en fechas determinadas; Facturación gratis del equipaje o descuento de hasta un 75%, y ofertas adicionales en hoteles y/o alquiler de coches. ¿Necesitas algo más?