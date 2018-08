5 tipos de Converse que van a triunfar en lo que queda de año

Queda poco para que finalice el verano y, por ende, también quedan pocas semanas para que demos la bienvenida a una nueva estación, el otoño, de ahí que las principales marcas de moda hayan dejado de tener como prioridad los trajes de baño y las rebajas, dando paso en sus escaparates a los primeros abrigos y jerséis que debemos lucir durante los próximos meses.

De las próximas tendencias que tendremos la oportunidad de lucir en nuestro día a día, una ha llamado poderosamente mi atención, y es que, aunque no lo creas, las zapatillas tipo Converse seguirán llevándose en otoño, concretamente estos cinco modelos que ya puedes conseguir con un 10% de descuento gracias al código promocional Converse de Descuentos Ideal. ¡Toma nota!

1. Con plataforma

La plataforma se ha convertido en un detalle 'trendy' de muchos de los zapatos que puedes lucir en la actualidad. Por ello, las converse con plataforma van a ser un 'must have' para tus looks más 'sporty' de este otoño. De hecho, Dulceida está sorteando unas muy similares en su cuenta de Instagram. Cuestan 130 euros.

2. Con croché

¿Hay algo más otoñal que el croché? No sólo es calentito, sino que además son muy pocas las zapatillas que llevan este material, por lo que sin duda marcarás la diferencia llevando unas zapas Converse así. Las tienes disponibles desde 95 euros.

3. La clásica

Por supuesto el hecho de que las Converse vengan renovadas no implica que dejaremos de lucir el modelo clásico de este tipo de zapatillas, es decir, en forma de botín, de corte alto y a base de lona. Suelen ser más económicas y duraderas, ¿necesitas algo más?

4. Exclusivas

Durante la próxima temporada Converse seguirá lanzando al mercado zapatillas realizadas por colaboradores muy especiales, por lo que estamos seguras de que este tipo de Converse también van a colapsar tu armario. Actualmente algunos de los modelos 'VIPS' más aclamados son los realizados por Miley Cyrus y Chiara Ferragni, entre otras.

5. Perforadas

A veces la llegada del otoño no implica el regreso de las bajas temperaturas, por lo que estas zapas van a ser genial, ya que al más puro estilo del calzado Geox te permitirán eliminar el sudor y tus pies transpirarán de forma eficaz. Además son súper estilosas, ¡menudo 2x1!