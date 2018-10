¿Qué tipo de descuentos habrá para tu coche durante el 'Black Friday'?

Noviembre está a la vuelta de la esquina, lo que significa que el 'Black Friday' también, y es que como viene siendo tradición esta gran cita del ahorro volverá a celebrarse una vez más a finales del mes de noviembre. ¿Tienes ganas?

No cabe duda de que los descuentos del 'Black Friday' suponen una gran oportunidad de adquirir todo tipo de artículos a precio de ganga, lo que motiva a muchas personas a adelantar las compras navideñas con el objetivo de ahorrar en el importe empleado para adquirir los regalos de sus seres queridos, ¿estás entre ellos?

No obstante, gracias al 'Black Friday' no solo puedes ahorrar al comprar móviles, ordenadores o televisores, ya que incluso si quieres comprarte un coche, también lo puedes encontrar más barato. Sí, no te estoy engañando, y es que desde hace unos años cada vez son más los concesionarios y talleres que ofrecen determinadas promociones en diversos servicios para tu automóvil.

Por ello, si estás en la búsqueda de coches nuevos o de segunda mano o simplemente alquilar un coche, no dudes en esperarte hasta esta cita para aprovechar los descuentos en coches del 'Black Friday'. ¡No te arrepentirás! Durante el Black Friday 2017, las marcas de coches Seat, Ford, Fiat, Skoda, Opel y Hyundai entre otras estuvieron presentes con descuentos de hasta un 30% en modelos específicos y en unidades limitadas. Además, los consumidores también pudieron disfrutar de las siguientes promociones:

- Precios especiales en modelos determinados, especialmente en los modelos más antiguos, con el objetivo dejar espacio a los modelos nuevos que llegarán en unas semanas con el cambio de año.

- Financiación especial. Normalmente para poder acceder a ella hay que realizar un pago inicial determinado.

- Seguros gratuitos, incluso aquellos a todo riesgo, durante un año o más.

- Descuentos del IVA, lo que supone un ahorro del 21% sobre el importe del vehículo o el servicio.

- Ahorros de hasta 7,000 euros en vehículos específicos de grandes marcas.

- Coches de alquiler con descuentos de hasta el 50%

De momento, se desconoce si este año se repetirán estos descuentos o no, ya que habrá que esperar hasta el 1 de noviembre para conocer cuáles serán las propuestas de las grandes firmas automovilísticas para este 'Black Friday', por lo que no dudes en echar un ojo a nuestra página de 'Black Friday' para mantenerte informado. ¡Ya queda muy poco!