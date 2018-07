Tenerife, un paraíso por descubrir este verano La isla es uno de los destinos más aclamados por los turistas que buscan el conocido tándem de sol y playa para sus vacaciones FRAN JUSTICIA Jueves, 12 julio 2018, 09:50

Estamos a punto de entrar en el ecuador del mes de julio y, por ende, también en el ecuador del verano, ¿ya te has ido de vacaciones? Si todavía no has tenido ese privilegio, estoy seguro de que formas parte de ese porcentaje de personas que tienen sus vacaciones en la última semana de julio, las primeras de agosto o bien en la recta final del periodo estival, es decir, en septiembre.

Sea como sea, hoy voy a recomendarte un lugar al que sin duda deberías ir alguna vez en tu vida, ya que te aseguro que no te vas a arrepentir y lo vas a pasar genial. Se trata de Tenerife, una isla que se encuentra en pleno océano atlántico y que, como bien sabrás, forma parte del archipiélago canario de España.

En ella podrás hacer infinidad de planes para satisfacer tu entretenimiento y disfrutar de unas vacaciones únicas, claro, siempre y cuando cuentes con un vehículo propio con el que puedas recorrer la isla a tu gusto y sin las limitaciones horarias y la disponibilidad de los transportes públicos de la zona. Si no tienes coche, no te preocupes, ya que con el código promocional Goldcar de Descuentos Ideal puedes alquilar uno con un 30% de descuento, ¿qué te parece?

Si no tienes ni idea de qué hacer en Tenerife, tampoco tienes de qué preocuparte, ya que a continuación te propongo algunos planes que no podrás rechazar. ¡Toma nota!

1. Relajarte en sus múltiples playas

Evidentemente si vas a Tenerife digo yo que querrás probar las aguas cristalinas del Océano Atlántico, así que no dudes en dejarte caer uno o dos días por algunas de sus playas más famosas, conocidas como La Tejita, Las Teresitas o El Socorro, entre otras.

2. Sube al Teide

Ir de vacaciones a Tenerife y no ver el Teide es un auténtico delito, y es que la isla alberga más de 315 volcanes, pero ninguno tan alto como este. Puedes subir a él dando un agradable paseo, eso sí, prepárate para andar durante horas. No obstante, también puedes optar por la vía fácil y subir en teleférico, apreciando así además las vistas del resto de la isla.

3. Degusta la comida típica

Las papas arrugadas son el plato tinerfeño más conocido del mundo, pero no puedes irte de la isla sin probar otras exquisiteces típicas de la zona, por ejemplo, el escaldón de gofio, los huevos al estampido, el puchero canario o el barraquito, uno de los mejores postres que probarás en tu vida.

4. Descubre la isla haciendo senderismo

Hay lugares a los que es muy difícil acceder en coche o con transporte público, por lo que te recomiendo que hagas un poquito de senderismo para descubrir totalmente la isla. Una de las zonas que no puedes perderte son los bosques de Laurisilva o el Parque Rural de Anaga, a través del cual descubrirás playas, acantilados y paisajes de vértigo que no olvidarás nunca.

5. Navega en un velero

Además de disfrutar de la agradable brisa marina, viajando en velero podrás avistar todo tipo de cetáceos, especialmente delfines y ballenas, ya que son típicas de estas aguas del atlántico. ¿Te apuntas?

Estos son sólo algunos de los planes que puedes hacer en Tenerife, claro, sin olvidar también un paseo por el centro histórico de la ciudad y sus museos. Un destino paradisiaco a precio de ganga que puede convertirse en el mejor lugar para tus vacaciones, ¿te animas?