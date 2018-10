3 televisores que puedes llevarte con descuento este 'Black Friday'

¿Contando los días que faltan para el 'Black Friday'? Este periodo de precios especiales supone una de las mayores campañas de ventas del año, y no es para menos, ya que muchas personas hacen uso de los descuentos que numerosas marcas y establecimientos ofrecen para adquirir los regalos que darán a sus seres queridos en Navidad, ahorrando así en el presupuesto empleado para tal fin. ¿Estás entre ellos?

No obstante, los descuentos del 'Black Friday' no son sólo una buena oportunidad para comprar este tipo de productos, sino también para adquirir esos artículos que normalmente el resto del año no podemos permitirnos con tanta facilidad, es decir, es un buen momento para renovar tu viejo dispositivo móvil, comprarte otro portátil o cambiar el televisor de casa.

De hecho, los televisores se posicionaron el año pasado entre los artículos más vendidos del conocido evento, de ahí que numerosas marcas y comercios apuesten una vez más este año por ofrecer descuentos en televisores durante el 'Black Friday'.

LG, Samsung, Sony... Puedes encontrar televisiones de todo tipo de firmas y pulgadas con grandes rebajas, así que si estabas pensando en cambiar tu viejo televisor por una pantalla de 50 pulgadas, este es el momento que estabas esperando. A continuación te dejo algunas de los televisores que, probablemente, podrás llevarte a casa a un precio más económico gracias a los descuentos de 'Black Friday' en televisores. ¡Toma nota!

1. LG 32LH510B

Este modelo de LG tiene una pantalla LED HD de 32 pulgadas con procesador Triple XD-Engine y tecnología Dynamic Color Enhancer para que las imágenes se vean perfectamente desde cualquier ángulo. Además cuenta con tecnología Virtual Surround Plus para que la calidad de sonido sea excelente.

2. Samsung UE49MU6405UXXC

Con 49 pulgadas y gracias a su tecnología HDR se ve perfectamente la variedad de niveles de luz y la oscuridad de una imagen. Incluye Active Crystal Color que tiene un 20% más de color que un panel LED y cuenta con tecnología 4K con una resolución de 3840x2160.

3. Sony XE9005

Un televisor de 55 pulgadas 4K LED con una gran calidad de imagen ya que cuenta con un nivel de contraste para mantener un color negro oscuro y profundo en la oscuridad. Además tiene un acabado brillante para reducir la intensidad de los reflejos directos.