El televisor LG que puedes encontrar en Amazon con un 36% de descuento

Con esta oferta especial de Microsoft podrás adquirir algunos de los últimos títulos de la conocida consola a precio de ganga FRAN JUSTICIA Lunes, 24 diciembre 2018, 09:22

Ya no hay vuelta atrás, mañana es Navidad y, por ende, quedan menos de 24 horas para que entreguemos a nuestros seres queridos los regalos que les hemos preparado en estas fechas tan señaladas. ¿Cómo? ¿Todavía no los has comprado? Bueno, no te preocupes, ya que si no tienes tiempo de acudir a tu centro comercial más cercano, siempre puedes optar por internet, algo que además te permitirá ahorrar, puesto que muchos comercios online ofrecen descuentos especiales a los clientes, con el objetivo de incentivar las compras.

Precisamente, echando un ojo a la web de Amazon, uno de los gigantes comerciales online, he encontrado un 'chollo' que puede solucionarte la vida como regalo de última hora. ¿Qué te parece regalar un televisor? Sí, sé que no es a priori un regalo que se pueda hacer a la ligera, ya que los artículos tecnológicos no son precisamente baratos pero, ¿y si te digo que en Amazon puedes llevarte uno con un 36% de descuento? La cosa cambia, ¿verdad?

Si te interesa sólo tienes que entrar en Amazon y hacer uso del código promocional Amazon de Descuentos Ideal. Así de fácil. Eso sí, date prisa, ya que si quieres que llegue para antes de mañana tendrás que comprarlo antes de las 12 horas del mediodía. Si se retrasa un poco, siempre podrás optar por él como regalo de Reyes... ¡Para todo hay solución!

Sobre el televisor en sí, se trata de un televisor LG de 49 pulgadas, que destaca, ante todo, por poseer Smart TV, lo que aumentará, y mucho, la experiencia de entretenimiento del espectador, ya que podrá acceder a internet y consumir otros contenidos además de los propios que se emitan a través de los canales locales y nacionales de la TDT.

Además, cuenta con el sistema Google Assistant, lo que facilitará aún más el uso del dispositivo, por lo que es perfecto para personas mayores. Este sistema sólo requiere que el consumidor indique mediante la voz qué desea ver o a qué canal quiere cambiar y listo, el televisor realizará la acción automáticamente. En lo que respecta al resto de aspectos, posee resolución 4K, procesador Quad Core y tecnología HDR, lo que permitirá que las imágenes sean nítidas, brillantes y sin ruido. Puede ser tuya por sólo 449 euros, mientras que su precio oficial de mercado se sitúa en los 829 euros. ¡Casi nada!