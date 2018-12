Esta es la tablet perfecta para regalar en Navidad: la puedes conseguir en eBay

Se acerca peligrosamente la Navidad, y digo peligrosamente no porque no me guste, sino porque a estas alturas todavía no he comprado los regalos que voy a entregarles a mis seres queridos. Sí, soy de esos que lo deja todo para última hora y luego pasa lo que pasa. ¡No encontraré nada!

Afortunadamente ya me he concienciado de que quedan pocos días, así que me he puesto manos a la obra a buscar algunos de los regalos que me han pedido, por ejemplo, mi sobrino ha pedido una tablet, y claro, estos aparatos baratos lo que se dicen baratos no son, lo que me ha llevado a analizar exhaustivamente algunas de las tiendas más conocidas especializadas en este tipo de artículos para encontrar la más barata.

Si tu has llegado hasta aquí es porque también quieres regalar una tablet o bien la necesitas para ti mismo y no quieres que tu cuenta bancaria acabe en números rojos. Si es así, estás de enhorabuena, ya que la búsqueda que te he mencionado anteriormente ha dado resultados. ¡Y qué resultados! He encontrado uno de los últimos lanzamientos de Samsung en su categoría de tablets a precio de ganga. ¡Sí, como te lo cuento!

El 'chollo' en cuestión lo tienes disponible en eBay, y es que haciendo uso del cupón eBay de Descuentos Ideal podrás llevarte una Samsung Galaxy Tab A por tan sólo 169 euros, lo que significa que ahorrarás más de 100 euros en su compra si tenemos en cuenta que su precio oficial de salida al mercado era de 279 euros. ¡Casi nada!

Sobre el modelo en cuestión, cualidades son precisamente lo que le sobran, ya que cuenta con una pantalla IPS de 10,1 pulgadas con resolución Full HD, que te permitirá disfrutar de tus series y películas favoritas con gran calidad de imagen. Además, carga un procesador Samsung Exynos 7870, por lo que no tendrás que preocuparte por la ejecución de tareas, ya que la misma será fluida y dinámica, pudiendo así trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo.

Por otro lado, no sólo te proporcionará una gran calidad de imagen y eficacia, sino que también podrás almacenar una amplia variedad de archivos gracias a su capacidad de almacenamiento de 64 GB y su memoria RAM de 2GB. En lo que respecta al apartado fotográfico, posee una cámara trasera de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 1,9 megapíxeles.

Completa sus cualidades su batería de 7.300 mAh, un detalle que te permitirá hacer uso de ella durante 24 horas sin necesidad de cargarla constantemente. ¿Necesitas algo más? ¡Hazte ya con ella.