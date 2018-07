3 suplementos deportivos orgánicos para ayudarte en tu dieta Además de aportarte los nutrientes necesarios para hacer crecer tus músculos, la elaboración y el consumo de los mismos no causa ningún daño al medioambiente FRAN JUSTICIA Viernes, 13 julio 2018, 11:04

Estamos a mediados del mes de julio, por lo que es probable que a estas alturas ya te hayas dejado caer algún día que otro por la piscina o la playa, lo que significa que, por ende, ya has puesto fin a la 'Operación Bikini'. ¿Me equivoco?

Si no es así y todavía estás inmerso o inmersa en esta dichosa particular carrera de obstáculos, tengo una buena noticia, existen tres nuevos aliados que pueden ayudarte, y mucho. Se trata de los nuevos suplementos de proteínas de My Protein, los cuales además te resultarán particularmente interesantes si eres de esos que están totalmente concienciados con el cuidado del planeta, puesto que se trata de productos orgánicos y naturales.

Los mismos, que forman parte de la primera gama de productos orgánicos y naturales de la tienda, podrás adquirirlos con un suculento descuento gracias a las rebajas de verano de My Protein, las cuales podrás aprovechar con el código promocional MyProtein de Descuentos Ideal.

Además de estos 3 suplementos, la gama se compone de otros 35 productos adicionales, pero pon atención a los que te voy a recomendar, ya que te van a gustar y, por si fuera poco, alargarán nuestra esperanza de vida y la de nuestro planeta. ¿Qué más necesitamos?

1. Espirulina orgánica en comprimidos

La espirulina es un alga natural que aporta una gran cantidad de vitaminas y minerales esenciales, además de ser fuente de proteínas y fibra, para ayudarte a mejorar tu salud. Por ello, este formato en cápsulas es una forma fácil y rápida de consumir la dosis diaria que necesita tu organismo.

2. Proteína de guisante

El 80% de este suplemento son proteínas, por lo que es una alternativa ideal para los que quieren aumentar su masa muscular rápidamente. Puedes utilizarlo como ingredientes en horneados, ensaladas e incluso como componente perfecto de un batido.

3. Chips de coconut

¿Quién dijo que aumentar la masa muscular implicaba pasar hambre o renunciar a los snacks? Ahora puedes consumir este snack 100% natural a base de ingredientes crudos, secado al aire y recubierto con una ligera capa que le aporta ese delicioso crujido. Son bajas en calorías y te ayudarán a perder peso sin renunciar a un sabor exquisito.

Como te he dicho anteriormente, estos son sólo algunos de los suplementos de proteínas que puedes consumir en My Protein, por lo que no dudes en echarle un ojo a la tienda online. Además, las rebajas de verano no afectan únicamente a este tipo de productos, sino también a ropa técnica y otro tipo de artículos relacionados con la práctica deportiva.