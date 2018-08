7 sorprendentes beneficios de la sabrosa sopa de aleta de tiburón

Es uno de los platos estrella de la gastronomía china y una gran fuente de proteínas FRAN JUSTICIA Viernes, 31 agosto 2018, 11:29

No, con esto no te estoy invitando a tomar comida basura, que oye por un día tampoco tendría nada de malo, y es que, aunque no lo creas, la gastronomía china es muy beneficiosa para el organismo, especialmente un platillo que es considerado en el país como un auténtico manjar. Sí, la sopa de aleta de tiburón.

La misma se elabora a base de aletas de tiburón, normalmente las correspondientes a las dorsales y a los pectorales. Este plato se realiza cuando ya se les ha retirado la piel a los tiburones y se han dejado secar las aletas. Las aletas son acompañadas por una salsa de ostras caliente a la que se le añade verduras, que está considerada como todo un símbolo de salud y prestigio.

¿No lo crees? ¡Estos son algunos de los beneficios de la sopa de aleta de tiburón!

- Son una fuente de proteínas, mucopolisacáridos, calcio y fósforo.

- Resulta un potente antiinflamatorio y analgésico, lo que es ideal para reducir la artritis.

- Estimula el sistema inmunológico

- Es un potente inhibidor tumoral.

- Útil para aumentar la masa muscular por su gran cantidad de proteínas.

- Te servirá para sufrir menos lesiones, puesto que ayuda a los tejidos a recuperarse antes.

- Beneficiosa contra la psoriasis.