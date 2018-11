La sorprendente promoción con la que Media Markt se adelanta al 'Black Friday'

Este periodo de precios especiales se celebrará el próximo viernes 23 de noviembre, pero algunos establecimientos ya están ofreciendo descuentos y rebajas FRAN JUSTICIA Martes, 13 noviembre 2018, 11:56

Estamos a punto de llegar al ecuador del mes de noviembre, lo que significa que el 'Black Friday' está cada vez más cerca. ¿Ya sabes qué vas a comprar durante este gran día del ahorro? La realidad es que variedad de artículos es precisamente lo que sobra, y es que podrás adquirir con descuento desde móviles hasta electrodomésticos, pasando por moda y calzado o productos deportivos, entre otras categorías.

Por ello, cada vez son más las personas que aprovechan esta cita del ahorro para comprar con antelación los regalos de sus seres queridos de cara a las próximas fiestas de la Navidad, ya que además de hay mayor disponibilidad, pueden beneficiarse de un gran ahorro con motivo del 'Black Friday'. Eso sí, prepárate para horas y horas de colas, ya que durante este día los establecimientos se llenan.

No obstante, si lo de esperar cola no es lo tuyo, estás de suerte, y es que no tienes que esperar al 'Black Friday' para ahorrar en artículos de informática, electrodomésticos, películas y series, libros y mucho más. ¿La razón? Media Markt ha querido adelantarse a este evento mundial y esta noche celebra una vez más su 'Red Night'. Por si no lo conocías, la 'Red Night' de MediaMarkt es una promoción de la conocida cadena de establecimientos, gracias a la cual desde las 22:00 horas de la noche y hasta las 10:00 horas del día siguiente podrás adquirir una amplia variedad de artículos con descuento.

Las ofertas de la 'Red Night' de Media Markt suelen ser muy variadas, aunque la mayoría de artículos son susceptibles de descuentos de hasta el 50%. Además, con motivo de esta promoción exclusiva, los compradores también pueden beneficiarse de envío gratuito sin límite de compra. ¿No te parece genial?

Estos no son ni mucho menos los descuentos de 'Black Friday' de Media Markt, ya que los mismos suelen ser aún mayores que los de la 'Red Night', pero son una buena forma de adelantarte a las compras navideñas sin tener que esperar mucha cola, al menos física, ya que esta promoción es exclusiva para la tienda online de MediaMarkt. ¡No te la pierdas!