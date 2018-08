La sorprendente mascarilla que eliminará todas las arrugas de tu rostro

La misma te permitirá lucir una piel suave y es muy fácil de preparar en casa F. J. Miércoles, 29 agosto 2018, 11:51

El secreto de una piel suave, limpia, brillante y joven no es uno solamente, y es que son muchos los factores que influyen en el aspecto y en la textura de nuestro rostro, desde los distintos productos que nos aplicamos hasta agentes externos como el calor, el frío o el humo, entre otros. Afortunadamente existen diversos aliados que nos permitirán lucir un rostro impoluto con mayor facilidad, por ejemplo, las mascarillas.

Sí, ya sé que algunas mascarillas son muy caras, pero, ¿y si te doy las claves para disfrutar de una en casa por un gran precio? Básicamente, sólo necesitas tres cosas: aloe vera, huevos y aceite de oliva, como el que comercializa la empresa granadina Maeva.

El aceite de oliva ha sido usado tradicionalmente como un ingrediente de belleza, y es que no sólo es sano para nuestro organismo y por ello es un pilar de la dieta mediterránea, no, también puede ayudarte a alargar tus pestañas, fortalecer el cabello o, ¿por qué no? Permitirte lucir un rostro suave y joven.

Para elaborar la mascarilla de la que te hablo y corregir tus arrugas sólo tienes que verter 4 cucharadas de gel de áloe vera, 2 cucharadas de aceite de oliva y una yema de huevo. Mézclalo todo muy bien y después con la ayuda de una brocha extiende la mascarilla por todo tu rostro, cuello y escote. Déjala actuar 30 minutos y observarás como gracias a sus vitaminas esenciales y ácidos grasos esenciales hidrata y estimula la reparación de tu piel reduciendo las arrugas y nutriendo la superficie en profundidad.