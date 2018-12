El sorprendente 'chollo' para ahorrar en videojuegos de Xbox

Con esta oferta especial de Microsoft podrás adquirir algunos de los últimos títulos de la conocida consola a precio de ganga FRAN JUSTICIA Lunes, 24 diciembre 2018, 09:22

¡Ya es 24 de diciembre! Parecía que no iba a llegar, pero sí, queridos, la Navidad ya está aquí. Esta noche toca sentarse a la mesa con familiares y amigos para disfrutar de este mágico momento, pero antes nos quedan todavía unas horas para adquirir los regalos de nuestros seres queridos que todavía no hemos comprado. ¿Te sientes identificado?

En el caso de que en la lista que te han entregado figuren videojuegos, hoy estás de suerte, y es que navegando por Internet he encontrado auténtico 'chollos' para adquirir videojuegos de Xbox a precio de ganga, te lo aseguro. La oferta especial de la que te hablo la puedes encontrar en Microsoft, haciendo uso del código promocional Microsoft de Descuentos Ideal, por lo que no dudes en aprovecharla cuanto antes.

Gracias a esta oportunidad del gigante tecnológico, puedes conseguir algunos de los últimos títulos de la conocida consola con un estupendo 50% de descuento. No obstante, esta promoción no es apta para todos los clientes, y es que si no eres 'Gold' sólo podrás acceder a un 40% de descuento en videojuegos, que por otro lado, tampoco está nada mal, ¿no crees?

Entre los títulos que puedes llevarte a casa con hasta un 50% de descuento en Microsoft destacan algunos de los últimos lanzamientos para la plataforma, entre ellos, 'Assassin's Creed Odisey', un videojuego que puede ser tuyo por sólo 35 euros, mientras que su precio original es de 69,99 euros. Otros juegos que también se encuentran con descuento son 'Spyro Reignited Trilogy', 'Forza Horizon 4', 'Battlefield V', 'Red Dead Redemption 2' o 'Fifa 19'.

Eso sí, no estamos hablando de videojuegos en formato físico, sino copias digitales, que tendrás que descargar en tu consola Xbox una vez hayas realizado la compra. Te recomiendo que eches un ojo a la página de Microsoft, ya que además de videojuegos en oferta, también puedes encontrar otros 'chollos' en Xbox, por ejemplo, el Xbox Game Pass desde 1 euro al mes. ¡No pierdas esta oportunidad única!