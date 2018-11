Sigue hasta el martes el 'Cyber Monday' en La Redoute: 5 chollos que no puedes dejar escapar

A diferencia de otras marcas, la conocida tienda online ofrecerá descuentos a sus clientes también durante el martes 27 de noviembre FRAN JUSTICIA Martes, 27 noviembre 2018, 09:58

Igual al leer el titular has pensado que estamos un poco retrasados con las noticias. Quizá también se te ha pasado por la cabeza que no sabemos ni en qué día vivimos. Sin embargo, ni estamos retrasados ni creeemos que hoy es lunes y no martes. Simplemente algunos establecimientos electrónicos han ampliado las ofertas de 'Cyber Monday', por lo que tal y como ocurre con el 'Black Friday', ahora en martes también es 'Cyber Monday'.

Por si esto del 'Cyber Monday' te suena un poco a chino, básicamente se trata de otra gran cita del ahorro, la cual afecta únicamente a las tiendas online y que tuvo lugar en 2005 en Estados Unidos, aunque en España lleva celebrándose desde 2012. Durante este día, algunas tiendas online ofrecen descuentos exclusivos en todo su catálogo o en productos seleccionados. Genial, ¿no crees?

Gracias al 'Cyber Monday' puedes encontrar electrodomésticos, consolas, videojuegos, ordenadores, moda y complementos con rebajas de hasta el 50%, lo que significa que este evento supone otra gran oportunidad para conseguir auténticas 'gangas'.

La Redoute es una de las firmas que se ha animado este año y en años anteriores a participar en el 'Cyber Monday'. Además, la tienda online marca la diferencia con respecto a otras firmas, ampliando su 'Cyber Monday' de 24 a 48 horas, lo que posibilita que incluso hoy puedas beneficiarte de los descuentos de 'Cyber Monday' de La Redoute.

Para el 'Cyber Monday', La Redoute ofrece hasta 50% de descuento en artículos seleccionados, por lo que tendrás que revisar de arriba a abajo el catálogo de la tienda para conocer qué productos están rebajados. Para ponértelo más fácil, a continuación voy a hablarte de algunos 'must have' que debes conseguir sí o sí con el código descuento La Redoute de Descuentos Ideal. ¡Toma nota!

1 Vaqueros Bootcut

Por 26,49, es decir con un 50% de descuento.

2 Abrigo semilargo oval

Con un 50% de descuento, lo que significa que podrá ser tuyo por 32,49 euros.

3 Falda larga semirecta

A mitad de precio, es decir, llévatela por 14,99 euros.

4 Vestido de gasa con corte evasé semilargo y manga larga

Por 31,49 euros.

5 Cazadora de pelo sintético azul

Con un 65% de descuento, es decir, llévatela por 41 euros.