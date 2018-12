El secreto para ahorrar en tus compras de Media Markt en Navidad

Si estás pensando adquirir los regalos de tus seres queridos, antes échale un ojo a esta clave fundamental para reducir el presupuesto empleado en los mismos FRAN JUSTICIA Martes, 11 diciembre 2018, 10:48

la Navidad está a menos de dos semanas, por lo que no me extraña que estés ya buscando como loco los regalos perfectos para tus seres queridos, y es que esas caras de felicidad y asombro que ponen cuando los reciben no tiene precio.

Si no tienes fe en que te toque la lotería, quizá estás viendo la forma de ahorrar mucho más que el año pasado en la adquisición de estos artículos, y es que si hacemos caso a las encuestas, los españoles gastamos de media unos 1000 euros en regalos y productos relacionados con las fiestas. Vamos, lo que viene a ser un mes de sueldo en los mejores casos.

Ya, ya sé que tanto el 'Black Friday' como el 'Cyber Monday' han pasado, pero, ¿significa eso que ya no podemos ahorrar en nuestras compras navideñas? Error, claro que podemos, más aún si te decantas por establecimientos como Media Markt, y es que la cadena especializada en artículos tecnológicos y electrónica, de la cual puedes aprovechar el código promocional Media Markt de Descuentos Ideal, tiene un secreto para que ahorres sí o sí. ¿Te lo cuento? ¡Sigue leyendo!

Ese detalle que te permitirá conseguir tus compras a un precio mucho más económico no es otro que la sección 'Oportunidades' de Media Markt. La misma se encuentra algo escondida, pero tranquilo/a, voy a darte toda la información para que accedas a ella y te beneficies de los numerosos 'chollos' que tiene disponibles.

Básicamente, esta sección forma parte del apartado 'Ofertas Media Markt'. Una vez que pinchamos en esta categoría se nos desplegará un menú a la izquierda en el que podremos ver algunas de las promociones actuales que mantiene activas la conocida cadena de establecimientos, así como también el folleto que nos llega a nuestras casas, el cual incluso podemos descargar en formato PDF.

Si te fijas, existe un subapartado que se llama 'Oportunidades'. Al pinchar en él llegarás al auténtico Dorado, y es que podrás llevarte a casa un sinfín de artículos a precio de ganga. Televisores, ordenadores, frigoríficos... Piensa algo y lo tendrás en las oportunidades de Media Markt con descuentos que en ocasiones superan incluso el 70%.

Los artículos de este catálogo especial no son productos totalmente nuevos, de ahí que salgan mucho más baratos. Por el contrario, son artículos reacondicionados, es decir, han sido vendidos por otras personas y ya están usados, pero en Media Markt se han encargado de darle una segunda vida, arreglándolos y poniéndolos a la venta a un precio mucho más asequible para nuestros bolsillos.

El hecho de que sean productos reacondicionados no tiene porqué implicar que el ciclo de vida de estos artículos vaya a ser inferior o de menor calidad que el de un producto nuevo, ya que muchas personas venden algunos aparatos con muy pocos usos. ¡Yo que tú no dudaba en echarle un ojo! Nunca se sabe dónde vas a encontrar una ganga... ¡Puedes encontrar hasta la Switch con descuento!