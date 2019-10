Así es el secador de pelo que usan todas las influencers

Un producto que consigue secar más rápido y sin dañar el pelo A.Á. Jueves, 17 octubre 2019, 13:28

Es posible que te parezca algo loco invertir tanto en un secador, pero al parecer, el Dyson Supersonic ha conseguido conquistar a expertos e influencers de todo el mundo y, ¿sabes por qué? Por su manera de cuidar el cabello, por la facilidad a la hora de conseguir el peinado deseado y por su rapidez.

La empresa Dyson nació hace 17 años a manos de James Dyson. Los aspiradores son su producto estrella (el primero lo creó el propio Dyson en un garaje), pero pensaron en la idea de un secador especial, y lo consiguieron.

Muchas famosas e influencers ya se han confesado fans de este secador, un producto que consigue secar más rápido y sin dañar el pelo. Algunas de las caras conocidas son Ana Milán, Sara Sálamo, Arantxa de Benito, Lydia Torrent y Marta Larralde, entre otras. También influencers como Isasaweis, Aishawari, A Little Too Often, My Show Room, It Girl o Mery Turiel.

Todas ellas afirman que es un secador que merece mucho la pena y que no se parece en nada a lo que ya habíamos visto. Su precio es de 399 euros, no obstante, si te animas a comprar, puedes usar el código descuento Dyson y conseguir ahorrar en tu compra.