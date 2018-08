¿Son saludables los noodles?: 3 recetas que demuestran que sí Este plato se ha convertido en el nuevo rey de la 'fast food' FRAN JUSTICIA Viernes, 25 mayo 2018, 09:38

¡Por fin es viernes! Os juro que pensaba que nunca llegaría este día en esta semana, se me ha hecho eterna, ¿a vosotros también? Estoy seguro de que hoy os apetece de todo menos hacer de comer, y es que es fin de semana y el cuerpo lo sabe.

Pizza, hamburguesa, kebab… Son opciones apetecibles, rápidas de hacer o en su defecto, de pedir, aprovechando el descuento Just Eat de Descuentos Ideal, pero con la 'Operación Bikini' activa y el verano a la vuelta de la esquina, estoy seguro de que estás buscando opciones más «saludables».

En esas precisamente me encontraba cuando he descubierto 3 recetas para ingerir el nuevo platillo estrella de la 'fast food' o 'comida rápida' sin que ello signifique aumentar unos cuantos kilos. En efecto, me refiero a los fideos chinos instantáneos, más conocidos como noodles. Si bien por sí solos pueden ser un plato poco elaborado y con pocos nutrientes, si los combinar con los siguientes ingredientes, la cosa puede cambiar y mucho.

1. Noodles con carne de pavo

La primera receta que te propongo para comer noodles de forma saludable te supondrá tan sólo 402 calorías, por lo que apenas engordarás. Para elaborarlos cuece los noodles según indique las instrucciones del envoltorio, y posteriormente, añade una cucharada de aceite de oliva a una sartén y vierte salchichas de pavo o porciones de pavo de corral.

2. Noodles con pollo

Es uno de los platos asiáticos más aclamados y prácticamente se trata de una sopa compuesta por los fideos instantáneos y pequeñas porciones de pechuga de pollo. El caldo de la sopa está hecho a base de caldo de pollo bajo en sodio, 2 cucharadas de zumo de lima, 2 cucharadas de salsa de pescado y 5 trozos de verdura cortada. En este caso le meteremos al cuerpo 447 calorías.

3. Noodles con espárragos

Para los vegetarianos y/o veganos esta es la receta perfecta para comer noodles. Tendrás que cocinar por un lado los noodles y por otro los espárragos, dejándolos hasta que estos estén blandos. Además, en otra sartén calienta 3 cucharadas de aceite de oliva, 3 dientes de ajo molidos y una cucharada de jengibre rallado para realizar la salsa. Es la receta más saludable desde el punto de vista de las calorías ingeridas, puesto que sólo aporta 299 calorías por plato.