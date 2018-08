La ropa que va a triunfar este año en los colegios

No te dejes llevar por compras impulsivas, estos son los artículos que vas a necesitar para tu peque durante los próximos meses FRAN JUSTICIA Lunes, 27 agosto 2018, 09:28

El verano en su recta final y, por ende, la 'vuelta al cole' más cerca que nunca. Por si no teníamos suficiente con el estrés de volver a la rutina laboral y con la depresión post-vacacional, ahora debemos sumar una nueva preocupación a nuestras vidas. Sí, llega el momento de desembolsar una importante cantidad de dinero en materiales, mobiliario y claro, ropa, para los más peques de la casa.

Especialmente el tema de la ropa supone un auténtico dolor de cabeza para muchos padres, ya que la mayoría, engañados por las cálidas temperaturas que todavía podemos experimentar, caen en el error de adquirir prendas frescas y veraniegas que, como mucho, van a durarle tres semanas más al peque.

No obstante, si no tienes ni idea de qué comprarle a tu hijo, no te preocupes, ya que te voy a indicar las tres prendas que tu hijo debe tener sí o sí en su armario de cara a los próximos meses.

1. Abrigo

Ahora probablemente estarás pensando que nos hemos vuelto locos pero sólo puedo decirte que en unas cuantas semanas este calor desaparecerá y llegará el frío otoño. Tu hijo debe tener sí o sí un abrigo, a poder ser mejor con capucha, no sólo para protegerlo del frío en los oídos o para evitar que le llueva sino también porque a los más peques les encanta ponerse el abrigo colgado de la cabeza e ir corriendo por todo el cole. Eso sí, nada de capuchas desmontables, que solo le durarán un día. Ah también te recomendamos que incluya etiqueta para que puedas apuntar su nombre, ya que les facilitarás el trabajo a las seños y así evitarás que más de una vez se le pierda o se confunda con el de otro compañero de clase.

2. Camisetas y pantalones básicos

Vale, hay muchos defensores acérrimos de que el chándal debe utilizarse única y exclusivamente para hacer deporte, y en el caso de los peques para las clases de educación física. Sin embargo, la realidad es que es una prenda muy cómoda y que el niño al menos durante los primeros años puede utilizar con facilidad. Se tiran al suelo, juegan con la tierra y se ensucian en el comedor con mucha facilidad, por ello el chándal o las prendas básicas de algodón son las mejores opciones. Si te decantas por esta prenda deportiva te recomendamos que los pantalones no incluyan ni botones ni cremalleras, sino un cordón, especialmente en el caso de los más pequeños, así como también que nunca elijas la ropa con tallas muy ajustadas, ya que se le quedará pequeña en nada.

3. Deportivas

No cabe duda de que los niños están continuamente jugando y no ponen mucha atención al cuidado de las cosas, por ello para el cole te recomendamos que no te decantes por zapatos, al menos no siempre, resérvalos solo para ocasiones puntuales. Escoge unas zapatillas deportivas fuertes y resistentes, de velcro en lugar de cordones, ya que es mucho más fácil de poner mejorando así las habilidades de tu pequeño, y sobre todo intenta que el modelo que elijas presente las puntas y los bordes reforzados, a poder ser con goma, ya que suele ser esta zona la que se rompe con mayor facilidad por el desgaste del suelo y del roce con otros elementos como el balón.